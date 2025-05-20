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Регион
20 мая, 08:25

Трудник храма в Петербурге оказался админом закрытого педофильского чата

Mash на Мойке: В Петербурге трудник храма вёл телеграм-канал с педофилией

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

В Санкт-Петербурге задержали трудника местного храма, который оказался админом закрытого телеграм-чата с педофилией. Его задержали в рамках масштабной операции по поимке участников «педофильской ОПГ», сообщает «Mash на Мойке».

Задержание мужчины произошло накануне. В ходе расследования выяснилось, что 38-летний иностранец Павел Ким создал чат, назвав его в честь педофильского фанфика по мотивам «Гарри Поттера». В церкви он служил в качестве трудника для прикрытия. При этом публично в социальных сетях он публиковал христианский контент.

Следователи изъяли у задержанного телефон и планшет. В ходе их проверки и обнаружились запрещённые материалы с участием детей. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних».

Два педофила гуляют на свободе после «отдыха» с маленькими мальчиками в сауне
Два педофила гуляют на свободе после «отдыха» с маленькими мальчиками в сауне

Ранее в Сети раскрыли крупнейший в СНГ портал с педофилами, которые донатили ВСУ. Пользователи ресурса создавали тематические разделы, в том числе с привязкой к конкретным городам и регионам.

Мария Любицкая
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