Трудник храма в Петербурге оказался админом закрытого педофильского чата

В Санкт-Петербурге задержали трудника местного храма, который оказался админом закрытого телеграм-чата с педофилией. Его задержали в рамках масштабной операции по поимке участников «педофильской ОПГ», сообщает «Mash на Мойке».

Задержание мужчины произошло накануне. В ходе расследования выяснилось, что 38-летний иностранец Павел Ким создал чат, назвав его в честь педофильского фанфика по мотивам «Гарри Поттера». В церкви он служил в качестве трудника для прикрытия. При этом публично в социальных сетях он публиковал христианский контент.

Следователи изъяли у задержанного телефон и планшет. В ходе их проверки и обнаружились запрещённые материалы с участием детей. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних».