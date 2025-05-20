«Это всё обречено»: Корнелюк оценил идею снять ремейк на «Бандитский Петербург»
Корнелюк: Идея снять новую версию «Бандитского Петербурга» обречена на провал
«Бандитский Петербург». Обложка © Кадр из сериала «Бандитский Петербург 2: Адвокат», режиссёр Владимир Бортко, сценаристы Владимир Бортко, Вадим Михайлов, Альбина Шульгина и др. / Kinopoisk
Композитор и исполнитель культового хита «Город, которого нет» из популярного сериала «Бандитский Петербург» Игорь Корнелюк в беседе с Life.ru прокомментировал идею выпустить ремейк картины. По его словам, попытка переснять ленту обречена на провал — как и все остальные подобные проекты. Ничего хорошего из этого не выйдет.
Эта идея мне никак, поскольку все варианты в истории человечества, ремиксов, ремейков, переделок, они все хуже оригинала, все до единого. Все попытки снять «Кавказская пленница-2» или «Бриллиантовая рука-2». Ну, вы знаете, наши современные пытаются снять старые фильмы. Сами придумать ничего не могут и делают ремейки. Это всё обречено. Поэтому это никак не идея.
Также Корнелюк отметил, что если вдруг его пригласят работать над этим сериалом, то он откажется.
Ранее стало известно, что в России могут снять ремейк «Бандитского Петербурга». Сообщалось, что один из российских телеканалов якобы приобрёл права на экранизацию произведений Андрея Константинова у вдовы писателя. При этом представители телеканала информацию не подтвердили, но и не опровергли.