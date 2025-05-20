«Это всё обречено»: Корнелюк оценил идею снять ремейк на «Бандитский Петербург»

Эта идея мне никак, поскольку все варианты в истории человечества, ремиксов, ремейков, переделок, они все хуже оригинала, все до единого. Все попытки снять «Кавказская пленница-2» или «Бриллиантовая рука-2». Ну, вы знаете, наши современные пытаются снять старые фильмы. Сами придумать ничего не могут и делают ремейки. Это всё обречено. Поэтому это никак не идея.