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20 мая, 09:46

«Это всё обречено»: Корнелюк оценил идею снять ремейк на «Бандитский Петербург»

Корнелюк: Идея снять новую версию «Бандитского Петербурга» обречена на провал

«Бандитский Петербург». Обложка © Кадр из сериала «Бандитский Петербург 2: Адвокат», режиссёр Владимир Бортко, сценаристы Владимир Бортко, Вадим Михайлов, Альбина Шульгина и др. / Kinopoisk

«Бандитский Петербург». Обложка © Кадр из сериала «Бандитский Петербург 2: Адвокат», режиссёр Владимир Бортко, сценаристы Владимир Бортко, Вадим Михайлов, Альбина Шульгина и др. / Kinopoisk

Композитор и исполнитель культового хита «Город, которого нет» из популярного сериала «Бандитский Петербург» Игорь Корнелюк в беседе с Life.ru прокомментировал идею выпустить ремейк картины. По его словам, попытка переснять ленту обречена на провал — как и все остальные подобные проекты. Ничего хорошего из этого не выйдет.

Эта идея мне никак, поскольку все варианты в истории человечества, ремиксов, ремейков, переделок, они все хуже оригинала, все до единого. Все попытки снять «Кавказская пленница-2» или «Бриллиантовая рука-2». Ну, вы знаете, наши современные пытаются снять старые фильмы. Сами придумать ничего не могут и делают ремейки. Это всё обречено. Поэтому это никак не идея.

Игорь Корнелюк

Композитор

Эта идея мне никак, поскольку все варианты в истории человечества, ремиксов, ремейков, переделок, они все хуже оригинала, все до единого. Все попытки снять «Кавказская пленница-2» или «Бриллиантовая рука-2». Ну, вы знаете, наши современные пытаются снять старые фильмы. Сами придумать ничего не могут и делают ремейки. Это всё обречено. Поэтому это никак не идея.
Эта идея мне никак, поскольку все варианты в истории человечества, ремиксов, ремейков, переделок, они все хуже оригинала, все до единого. Все попытки снять «Кавказская пленница-2» или «Бриллиантовая рука-2». Ну, вы знаете, наши современные пытаются снять старые фильмы. Сами придумать ничего не могут и делают ремейки. Это всё обречено. Поэтому это никак не идея.

Также Корнелюк отметил, что если вдруг его пригласят работать над этим сериалом, то он откажется.

«Ни в коем случае»: Дружинина высказалась против съёмки ремейков советских фильмов
«Ни в коем случае»: Дружинина высказалась против съёмки ремейков советских фильмов

Ранее стало известно, что в России могут снять ремейк «Бандитского Петербурга». Сообщалось, что один из российских телеканалов якобы приобрёл права на экранизацию произведений Андрея Константинова у вдовы писателя. При этом представители телеканала информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Ольга Сливченко
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