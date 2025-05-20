«Рой открытий»: Учёные обнаружили десятки ранее неизвестных видов пчёл

Учёные из Университета Аделаиды совместно с коллегами из национальной программы Bush Blitz зафиксировали 71 ранее неизвестный науке вид пчёл, об этом сообщает Australian Journal of Taxonomy. Новые виды обнаружили как в ходе полевых экспедиций, так и при анализе музейных коллекций.

Сначала специалисты обнаружили 28 новых видов, позже — ещё 23 в дикой природе. Ещё 20 экземпляров были найдены в архивах и до этого не описаны официально. Все они являются эндемиками — то есть обитают только в Австралии.

По словам экспертов, это открытие может привести к пересмотру представлений о разнообразии и роли пчёл в экосистемах. Учёные подчёркивают, что несмотря на значимость пчёл для опыления, их австралийская фауна остаётся одной из наименее изученных в мире