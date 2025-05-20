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20 мая, 11:37

«Простые вещи»: Набиуллина раскрыла, где черпает силы

Набиуллина рассказала, что черпает силы в искусстве и физической нагрузке

Эльвира Набиуллина. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Эльвира Набиуллина. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Глава Банка России Эльвира Набиуллина ответила на вопрос, где черпает силы и вдохновение. По словам председателя ЦБ, ей для отдыха нужны простые вещи, а именно: культурная программа (классическая музыка или опера) и физическая нагрузка (ходьба и плавание).

«Наверное, как-то даже немного банально. Я люблю оперу, люблю классическую музыку, люблю подолгу ходить, люблю плавать. Вот, наверное, такие какие-то простые вещи», — сказала она во время «Альфа-саммита».

Набиуллина отметила, что перечисленные занятия помогают ей почувствовать, что в мире наступает гармония и спокойствие.

Набиуллина впервые раскрыла смысл, заложенный в её уникальные брошки
Набиуллина впервые раскрыла смысл, заложенный в её уникальные брошки

Ранее глава Банка России Набиуллина поделилась отношением к шуткам и мемам в свой адрес, а также к юмору о деятельности регулятора. Она призналась, что относится к ним совершенно спокойно, полагая, что место для юмора найдется почти всегда.

Ольга Сливченко
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