«Простые вещи»: Набиуллина раскрыла, где черпает силы

Глава Банка России Эльвира Набиуллина ответила на вопрос, где черпает силы и вдохновение. По словам председателя ЦБ, ей для отдыха нужны простые вещи, а именно: культурная программа (классическая музыка или опера) и физическая нагрузка (ходьба и плавание).

«Наверное, как-то даже немного банально. Я люблю оперу, люблю классическую музыку, люблю подолгу ходить, люблю плавать. Вот, наверное, такие какие-то простые вещи», — сказала она во время «Альфа-саммита».

Набиуллина отметила, что перечисленные занятия помогают ей почувствовать, что в мире наступает гармония и спокойствие.