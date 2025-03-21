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Регион
21 марта, 14:04

«Абсолютно нормально»: Набиуллина рассказала, как относится к мемам про себя

Набиуллина поделилась, что нормально относится к шуткам про себя и свою работу

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, как относится к шуткам и мемам про себя и свою работу. По её словам, она воспринимает их абсолютно нормально, так как для шуток почти всегда есть место.

«Я нормально отношусь к этому, особенно, когда шутки смешные. Абсолютно нормально», — сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Лавров подшутил над журналисткой, не назвавшей его уважаемым
Лавров подшутил над журналисткой, не назвавшей его уважаемым

Своим чувством юмора известен и глава МИД РФ Сергей Лавров. Делегации США и РФ нашли место для шуток в ходе обсуждения актуальных международных проблем и двусторонних отношений в Эр-Рияде. Участник встречи Кирилл Дмитриев поделился, что Лавров юморил на встрече с американской делегацией в Саудовской Аравии.

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Life.ru

Алена Пенчугина
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