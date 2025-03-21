«Абсолютно нормально»: Набиуллина рассказала, как относится к мемам про себя
Набиуллина поделилась, что нормально относится к шуткам про себя и свою работу
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, как относится к шуткам и мемам про себя и свою работу. По её словам, она воспринимает их абсолютно нормально, так как для шуток почти всегда есть место.
«Я нормально отношусь к этому, особенно, когда шутки смешные. Абсолютно нормально», — сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
Своим чувством юмора известен и глава МИД РФ Сергей Лавров. Делегации США и РФ нашли место для шуток в ходе обсуждения актуальных международных проблем и двусторонних отношений в Эр-Рияде. Участник встречи Кирилл Дмитриев поделился, что Лавров юморил на встрече с американской делегацией в Саудовской Аравии.
Life.ru