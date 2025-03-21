«Абсолютно нормально»: Набиуллина рассказала, как относится к мемам про себя

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, как относится к шуткам и мемам про себя и свою работу. По её словам, она воспринимает их абсолютно нормально, так как для шуток почти всегда есть место.

«Я нормально отношусь к этому, особенно, когда шутки смешные. Абсолютно нормально», — сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.