Министр иностранных дел России Сергей Лавров подшутил над журналисткой, которая не назвала его уважаемым, в отличие от официального представителя МИД Марии Захаровой. Представитель прессы задавала вопрос на пресс-конференции руководителя ведомства по итогам деятельности дипломатии РФ в 2023 году.

Лавров подшутил над журналисткой, не назвавшей его уважаемым. Видео © Telegram / МИД России

"Здравствуйте, Сергей Викторович, уважаемая Мария Владимировна", — поздоровалась Елизавета Елисеева, представляющая издание "Союзное вече". Тогда глава МИД в шутку спросил: "А я не уважаемый, нет?" На такой подкол политика сотрудница издания отметила, что "уважаемые все".