Регион

Уведомления отключены

18 января, 19:36

Лавров подшутил над журналисткой, не назвавшей его уважаемым

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подшутил над журналисткой, которая не назвала его уважаемым, в отличие от официального представителя МИД Марии Захаровой. Представитель прессы задавала вопрос на пресс-конференции руководителя ведомства по итогам деятельности дипломатии РФ в 2023 году.

Лавров подшутил над журналисткой, не назвавшей его уважаемым. Видео © Telegram / МИД России

"Здравствуйте, Сергей Викторович, уважаемая Мария Владимировна", — поздоровалась Елизавета Елисеева, представляющая издание "Союзное вече". Тогда глава МИД в шутку спросил: "А я не уважаемый, нет?" На такой подкол политика сотрудница издания отметила, что "уважаемые все".

Лавров поставил на место немецкую журналистку, объяснив, как ей нужно работать
Лавров поставил на место немецкую журналистку, объяснив, как ей нужно работать

Ранее Лавров в штаб-квартире ООН пошутил об изоляции России. Генсек Лиги арабских государств оценил юмор министра, отметив, что в переговорную главы российской дипломатии стоит целая очередь.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Мышляева
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров