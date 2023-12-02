Лавров поставил на место немецкую журналистку, объяснив, как ей нужно работать
Лавров на саммите ОБСЕ попросил немецкую журналистку не искажать его слова
Министр иностранных дел России Сергей Лавров попросил не искажать его слова о судьбе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). С таким замечанием он обратился к журналистке Deutsche Welle*.
Лавров поставил на место немецкую журналистку на саммите ОБСЕ. Видео © VK / МИД России
"Вы говорите о коллапсе организации и так далее, вы говорите, что организация уже, может быть, не играет своей ключевой роли. Планируете ли вы выходить из организации в таком случае?" — спросила репортёр.
"Вы меня, пожалуйста, цитируйте правильно. Я сказал, что мне безразлично, чем закончится нынешнее заседание ОБСЕ. Я знаю, что у вас в Германии принято, чтобы члены правительства разжевывали журналистам, что им надо писать", — ответил Лавров.
Кроме того, Сергей Лавров высказался по поводу Госсекретаря США Энтони Блинкена и главы евродипломатии Жозепа Борреля, покинувших саммит ОБСЕ. Министр назвал их "трусами". По оценке главы МИД России, коллеги тем самым хотели подчеркнуть своё намерение изолировать Москву.
* Внесено в реестр иностранных СМИ-иноагентов.
t.me / МИД России