Лавров поставил на место немецкую журналистку, объяснив, как ей нужно работать

Министр иностранных дел России Сергей Лавров попросил не искажать его слова о судьбе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). С таким замечанием он обратился к журналистке Deutsche Welle*.

Лавров поставил на место немецкую журналистку на саммите ОБСЕ. Видео © VK / МИД России

"Вы говорите о коллапсе организации и так далее, вы говорите, что организация уже, может быть, не играет своей ключевой роли. Планируете ли вы выходить из организации в таком случае?" — спросила репортёр.

"Вы меня, пожалуйста, цитируйте правильно. Я сказал, что мне безразлично, чем закончится нынешнее заседание ОБСЕ. Я знаю, что у вас в Германии принято, чтобы члены правительства разжевывали журналистам, что им надо писать", — ответил Лавров.

Кроме того, Сергей Лавров высказался по поводу Госсекретаря США Энтони Блинкена и главы евродипломатии Жозепа Борреля, покинувших саммит ОБСЕ. Министр назвал их "трусами". По оценке главы МИД России, коллеги тем самым хотели подчеркнуть своё намерение изолировать Москву.