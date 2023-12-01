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1 декабря, 19:07

Захарова потроллила ОБСЕ за закулисные попытки исключить РФ из состава

Захарова удивилась заявлению о дискуссии об исключении России из ОБСЕ

Официальный представитель МИД РФ иронично удивилась заявлению о конце дискуссии насчёт исключения России из ОБСЕ. Соответствующий комментарий дипломат опубликовала в личном телеграм-канале.

"Глава МИД Северной Македонии Османи: "Дискуссия об исключении России из ОБСЕ исчерпала себя". А была? Надо же. Всё пропустили", сказано в публикации Захаровой.

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Напомним, 1 декабря глава МИД Северной Македонии Буяр Османи подтвердил, что в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) действительно велась дискуссия об исключении России за нарушение "основополагающего принципа" объединения, но на данный момент она себя исчерпала. Он отметил, что есть два аргумента, почему Россию исключать нельзя: легальный и политический.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Юрий Лысенко
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