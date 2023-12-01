Захарова потроллила ОБСЕ за закулисные попытки исключить РФ из состава

"Глава МИД Северной Македонии Османи: "Дискуссия об исключении России из ОБСЕ исчерпала себя". А была? Надо же. Всё пропустили", — сказано в публикации Захаровой.

Напомним, 1 декабря глава МИД Северной Македонии Буяр Османи подтвердил, что в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) действительно велась дискуссия об исключении России за нарушение "основополагающего принципа" объединения, но на данный момент она себя исчерпала. Он отметил, что есть два аргумента, почему Россию исключать нельзя: легальный и политический.