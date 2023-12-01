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В ОБСЕ заявили, что разговор об исключении России исчерпан

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В ОБСЕ заявили, что разговор об исключении России исчерпан

Председатель ОБСЕ Османи навал разговор об исключении России исчерпанным

1 декабря, 16:23
<p>В ОБСЕ заявили, что разговор об исключении России исчерпан. Обложка © Getty Images / Umeys Sulejman</p>

В ОБСЕ заявили, что разговор об исключении России исчерпан. Обложка © Getty Images / Umeys Sulejman

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) действительно велась дискуссия об исключении России за нарушение "основополагающего принципа" объединения, но на данный момент она себя исчерпала. Такое заявление сделал глава МИД Северной Македонии Буяр Османи на пресс-конференции по итогам министерской встречи в Скопье.

Он отметил, что есть два аргумента, почему Россию исключать нельзя: легальный и политический. При этом Османи напомнил, что ОБСЕ была основана как платформа для диалога между странами, "мыслящими в противоположном направлении". Предназначение организации и состояло в том, чтобы через сотрудничество и вовлечение создать "всеобъемлющий подход к безопасности и стабильности для мира". Словом, исключение России из ОБСЕ противоречило бы логике существования самой организации.

"Поэтому я считаю, что эта дискуссия исчерпала себя — по крайней мере, на данный момент", — заключил македонский министр.

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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) объединяет 57 государств из Северной Америки, Европы и Азии и является крупнейшей в мире региональной структурой, занимающейся вопросами безопасности. Она призвала "работать во имя стабильности, мира и демократии" в интересах более одного миллиарда человек, осуществляя политический диалог по вопросам общих ценностей. Но на деле ОБСЕ часто становится площадкой для политических демаршей, в том числе против России.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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