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21 сентября, 01:55

Лавров в штаб-квартире ООН пошутил об изоляции России

Единственной проблемой нашей страны являются "страдания от изоляции". Об этом в шутку заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече в штаб-квартире ООН с генеральным секретарём Лиги арабских государств Ахмедом Абуль Гейтом.

"Всё хорошо, только от изоляции страдаем", — ответил дипломат на вопрос генсека о том, как у него дела.

Ахмед Абуль Гейт оценил шутку министра, отметив, что в переговорную главы российской дипломатии стоит целая очередь.

Лавров обсудил с Гросси вопросы безопасности ЗАЭС и поставки снарядов Украине

Лавров обсудил с Гросси вопросы безопасности ЗАЭС и поставки снарядов Украине

А ранее Лайф писал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, предупредил об угрозе глобального конфликта. По его словам, Запад вспоминает о принципах Устава ООН и настаивает на их соблюдении только в тех случаях, когда это удовлетворяет его корыстным геополитическим интересам.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Лариса Сафронова
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