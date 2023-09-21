Лавров в штаб-квартире ООН пошутил об изоляции России

Единственной проблемой нашей страны являются "страдания от изоляции". Об этом в шутку заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече в штаб-квартире ООН с генеральным секретарём Лиги арабских государств Ахмедом Абуль Гейтом.

"Всё хорошо, только от изоляции страдаем", — ответил дипломат на вопрос генсека о том, как у него дела.

А ранее Лайф писал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, предупредил об угрозе глобального конфликта. По его словам, Запад вспоминает о принципах Устава ООН и настаивает на их соблюдении только в тех случаях, когда это удовлетворяет его корыстным геополитическим интересам.