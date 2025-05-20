Попытка нигерийца перелезть забор в Липецке закончилась полуметровым колом у него в ягодицах
Липецкие врачи прооперировали мужчину из Нигерии, напоровшегося ягодицами на кол
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Липецкие врачи-травматологи провели необычное хирургическое вмешательство 41-летнему гражданину Нигерии, который оказался в больнице из-за несчастного случая — он напоролся ягодицами на кол. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Липецкой области.
Пациент из Нигерии с врачом-спасителем. Обложка © Telegram / Минздрав Липецкой области
В мае мужчина, пытаясь перелезть через забор, по неосторожности получил проникающее ранение мягких тканей деревянным колом. С инородным предметом в области ягодиц и кровотечением его госпитализировали в БСМП №1 и экстренно прооперировали.
Бригада травматологов-ортопедов, в составе которой были Илья Андреенко и Руслан Кузовкин, провела операцию по извлечению 40-сантиметрового деревянного кола из мягкого места иностранца. Для этого врачи выполнили хирургический доступ, остановили кровотечение и обработали раневой канал.
Вмешательство оказалось успешным, пациент быстро идёт на поправку. Его лечение продолжается в травматологии, он уже может сидеть и на русском выражает благодарность своим врачам.
Ранее в Уфе врачи спасли мужчину с туалетным ёршиком в заднем проходе. Пациент, обратившись за помощью, не смог вразумительно объяснить, как предмет оказался в столь неподходящем месте.