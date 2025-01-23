Петербуржец решил сменить пол на дому и вырезал себе яички кухонным ножом
Mash: Врачи спасли жителя Мурино, который пытался сменить себе пол на дому
«Сам себе хирург» из Мурино. Обложка © Telegram / Mash на Мойке
В Мурино врачи спасли местного жителя, который решил самостоятельно провести себе операцию по смене пола. Мужчина уже пришёл в сознание и успел пообщаться с хирургами. Выяснилось, что пациент решил стать женщиной из-за стойкого убеждения в своей «предрасположенности». Как результат — он лишился обоих яичек. О ситуации сообщил Mash на Мойке.
29-летний Александр уверяет, что владеет всеми необходимыми навыками для проведения хирургической операции на собственном теле. К слову, вместо скальпеля у него был кухонный нож. Процедуру он видел так — достаточно удалить яички, а пенис можно оставить. Так и поступил: вырезал лишнее и позвонил в скорую.
По данным телеграм-канала, сейчас жизни пациента ничего не угрожают. Как только Александр выпишется из больницы, ему предстоит поездка в психиатрическую лечебницу.
Ранее Life.ru рассказывал, как подмосковные хирурги спасли пациентку с 16-килограммовой опухолью. Женщина не знала о новообразовании, а в резко увеличившемся животе винила ожирение, хотя испытывала боли, которых в этом случае не должно быть.