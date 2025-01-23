Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 января, 14:44

Петербуржец решил сменить пол на дому и вырезал себе яички кухонным ножом

Mash: Врачи спасли жителя Мурино, который пытался сменить себе пол на дому

«Сам себе хирург» из Мурино. Обложка © Telegram / Mash на Мойке

«Сам себе хирург» из Мурино. Обложка © Telegram / Mash на Мойке

В Мурино врачи спасли местного жителя, который решил самостоятельно провести себе операцию по смене пола. Мужчина уже пришёл в сознание и успел пообщаться с хирургами. Выяснилось, что пациент решил стать женщиной из-за стойкого убеждения в своей «предрасположенности». Как результат — он лишился обоих яичек. О ситуации сообщил Mash на Мойке.

29-летний Александр уверяет, что владеет всеми необходимыми навыками для проведения хирургической операции на собственном теле. К слову, вместо скальпеля у него был кухонный нож. Процедуру он видел так — достаточно удалить яички, а пенис можно оставить. Так и поступил: вырезал лишнее и позвонил в скорую.

По данным телеграм-канала, сейчас жизни пациента ничего не угрожают. Как только Александр выпишется из больницы, ему предстоит поездка в психиатрическую лечебницу.

Ослепшая после операции жена раввина из Москвы потребовала от хирурга 27 млн рублей
Ослепшая после операции жена раввина из Москвы потребовала от хирурга 27 млн рублей

Ранее Life.ru рассказывал, как подмосковные хирурги спасли пациентку с 16-килограммовой опухолью. Женщина не знала о новообразовании, а в резко увеличившемся животе винила ожирение, хотя испытывала боли, которых в этом случае не должно быть.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar