Россиянка списывала свой огромный живот на ожирение, пока не вскрылась страшная правда

В Московской области хирурги удалили у женщины 16-килограммовую опухоль, о существовании которой пациентка не знала несколько лет, а внезапно увеличившийся живот списывала на ожирение, несмотря на появившиеся боли. Об этом сообщает подмосковный Минздрав.

Россиянке удалили опухоль весом в 16 кг. Фото © Минздрав Московской области

55-летняя женщина обратилась в онкологический диспансер Подмосковья с жалобами на одышку, невозможность нормально спать и принимать пищу из-за выросшего живота. Врачи обнаружили у пациентки гигантскую злокачественную опухоль яичника. Женщина испытывала дискомфорт и боль, но не обращалась к гинекологам более 20 лет. За это время новообразование достигло немыслимых размеров.

«В ходе операции мы удалили из брюшной полости пациентки новообразование яичника диаметром 40 сантиметров и весом 16 килограммов. Оно сдавливало внутренние органы и нарушало их функции. Операция прошла успешно. Функции внутренних органов восстановлены», — поделилась завотделением онкогинекологии №4 областного онкодиспансера Ирина Карьгина.

Сейчас россиянку уже выписали домой на амбулаторное лечение, она вернулась к обычной жизни. Однако теперь её предстоит пройти курс химиотерапии под наблюдением врача-онколога.