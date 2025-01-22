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22 января, 11:25

Россиянка списывала свой огромный живот на ожирение, пока не вскрылась страшная правда

В Подмосковье врачи спасли женщину, которая много лет жила с опухолью в 16 кг

Россиянке удалили опухоль весом в 16 кг. Фото © Минздрав Московской области

Россиянке удалили опухоль весом в 16 кг. Фото © Минздрав Московской области

В Московской области хирурги удалили у женщины 16-килограммовую опухоль, о существовании которой пациентка не знала несколько лет, а внезапно увеличившийся живот списывала на ожирение, несмотря на появившиеся боли. Об этом сообщает подмосковный Минздрав.

Россиянке удалили опухоль весом в 16 кг. Фото © Минздрав Московской области

Россиянке удалили опухоль весом в 16 кг. Фото © Минздрав Московской области

55-летняя женщина обратилась в онкологический диспансер Подмосковья с жалобами на одышку, невозможность нормально спать и принимать пищу из-за выросшего живота. Врачи обнаружили у пациентки гигантскую злокачественную опухоль яичника. Женщина испытывала дискомфорт и боль, но не обращалась к гинекологам более 20 лет. За это время новообразование достигло немыслимых размеров.

«В ходе операции мы удалили из брюшной полости пациентки новообразование яичника диаметром 40 сантиметров и весом 16 килограммов. Оно сдавливало внутренние органы и нарушало их функции. Операция прошла успешно. Функции внутренних органов восстановлены», — поделилась завотделением онкогинекологии №4 областного онкодиспансера Ирина Карьгина.

Сейчас россиянку уже выписали домой на амбулаторное лечение, она вернулась к обычной жизни. Однако теперь её предстоит пройти курс химиотерапии под наблюдением врача-онколога.

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Ранее сообщалось, что первая россиянка с раком крови успешно прошла лечение новым отечественным медицинским препаратом «Утжефра». Спустя неделю под наблюдением в отделении реанимации и интенсивной терапии, которую предусматривает протокол исследования, пациентку выписали и перевели в дневной стационар гематологического отделения. Итоги обследования подтвердили полный ответ организма женщины на терапию и безопасность «Утжефры».

Татьяна Миссуми
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