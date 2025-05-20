Туристов призвали готовиться к очередям в Шереметьево из-за увольнения десятков сотрудников

Пассажиров, вылетающих из аэропорта Шереметьево, предупредили, что им следует быть готовыми к увеличению времени ожидания как при входе в терминалы, так и в зонах предполётного досмотра. Это связано со значительным оттоком персонала из штата аэропорта.

По информации Mash, уже более двадцати человек подали заявления на увольнение, и каждый день к ним присоединяются ещё несколько коллег.

В качестве основной причины увольнений сами работники называют снижение уровня заработной платы. Согласно их утверждениям, за последние два месяца оплата труда сократилась на 20–30 тысяч рублей, что, по неофициальной версии, объясняется снижением объёмов работы. Чаще всего уходят специалисты служб досмотра пассажиров и персонала (ДДПП), а также сотрудники подразделений внутренней безопасности. Именно эти сотрудники осуществляют контроль на входах и в зонах транспортной безопасности, и от скорости их работы напрямую зависит время, которое пассажиру требуется провести в аэропорту до вылета.

При этом в самом Шереметьево не видят повода для паники. Там утверждают, что увольнения не носят массового характера, текучка находится на стандартном уровне, а оплата труда регулярно индексируется.