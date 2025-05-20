Древняя башня эпохи Мин обрушилась после ремонта за полмиллиарда долларов

В Китае произошло обрушение кровли исторической Колокольни Фэнъян, возраст которой составляет порядка 650 лет. Эта башня эпохи Мин, также именуемая Колокольней Мин Чжунду, расположена в уезде Фэнъян. Сооружённая в 1375 году, она входит в список культурного наследия страны

Обрушение кровли исторической Колокольни Фэнъян. Видео © Х /shanghaidaily

Кадрами с места происшествия поделились пользователи Сети, которые отметили, что обрушение крыши напомнило «стремительный поток водопада». К счастью, пострадавших нет, жертв также удалось избежать.

Примечательно, что в 2024 году на капитальный ремонт конструкции было потрачено 3,41 миллиона юаней (около 470 тысяч долларов США).