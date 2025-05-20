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20 мая, 15:41

Древняя башня эпохи Мин обрушилась после ремонта за полмиллиарда долларов

В Китае рухнула кровля исторической башни Фэнъян, построенной 650 лет назад

В Китае произошло обрушение кровли исторической Колокольни Фэнъян, возраст которой составляет порядка 650 лет. Эта башня эпохи Мин, также именуемая Колокольней Мин Чжунду, расположена в уезде Фэнъян. Сооружённая в 1375 году, она входит в список культурного наследия страны

Обрушение кровли исторической Колокольни Фэнъян. Видео © Х /shanghaidaily

Кадрами с места происшествия поделились пользователи Сети, которые отметили, что обрушение крыши напомнило «стремительный поток водопада». К счастью, пострадавших нет, жертв также удалось избежать.

Примечательно, что в 2024 году на капитальный ремонт конструкции было потрачено 3,41 миллиона юаней (около 470 тысяч долларов США).

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Ранее Life.ru писал, что из стены средневековой церкви в Португалии выпало более десятка человеческих скелетов. Останки датируются XVI-XIX веками, и специалисты предполагают, что это место неоднократно использовалось для погребений в разные исторические периоды

Обложка ©

Х /shanghaidaily

Ольга Сливченко
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