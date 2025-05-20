Воскресший на собственных похоронах покойник попал на камеры скорбящих

В Перу во время похоронной процессии произошло чудо. Покойник неожиданно начал двигаться внутри гроба, ошеломив скорбящих гостей и близких собственным «воскрешением». Об этом пишет Mirror.

Похороны в Перу. Видео © TikTok / JoséCF71

«Слава богу! Этот человек жив!», — закричал один из присутствующих.

Как сообщает издание, невероятное событие произошло в перуанском городе Ольмос. Мужчина, которого оплакивали на поминальной церемонии, внезапно «воскрес». К всеобщему изумлению, он начал двигаться и издавать звуки прямо в гробу. Находящиеся в помещении тут же переполошились и начали кричать с просьбой вызвать врача.

Согласно одной из версий, мужчина мог быть болен каталепсией — состоянием, похожим на кому, при котором тело временно замирает, пульс и дыхание замедляются, а мышцы становятся скованными. Каталепсия может быть симптомом таких заболеваний, как эпилепсия или болезнь Паркинсона.