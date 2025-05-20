Воскресший на собственных похоронах покойник попал на камеры скорбящих
Mirror: В Перу мужчина неожиданно очнулся на собственных похоронах
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kzenon
В Перу во время похоронной процессии произошло чудо. Покойник неожиданно начал двигаться внутри гроба, ошеломив скорбящих гостей и близких собственным «воскрешением». Об этом пишет Mirror.
Похороны в Перу. Видео © TikTok / JoséCF71
«Слава богу! Этот человек жив!», — закричал один из присутствующих.
Как сообщает издание, невероятное событие произошло в перуанском городе Ольмос. Мужчина, которого оплакивали на поминальной церемонии, внезапно «воскрес». К всеобщему изумлению, он начал двигаться и издавать звуки прямо в гробу. Находящиеся в помещении тут же переполошились и начали кричать с просьбой вызвать врача.
Согласно одной из версий, мужчина мог быть болен каталепсией — состоянием, похожим на кому, при котором тело временно замирает, пульс и дыхание замедляются, а мышцы становятся скованными. Каталепсия может быть симптомом таких заболеваний, как эпилепсия или болезнь Паркинсона.
Похожая ситуация произошла недавно в Дагестане. Женщина внезапно «ожила» во время траурного ритуала в мечети. Её сразу же доставили в больницу и диагностировали «синдром Лазаря», который выражается в неожиданном возобновлении кровообращения после остановки сердца.