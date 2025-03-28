Синдром Лазаря: «Библейская история» с воскрешением произошла в Дагестане

Сообщается, что местной жительнице стало плохо и она лишилась чувств, однако её родные предположили, что произошло самое худшее. Семья привезла женщину в мечеть для ритуального омовения, где та внезапно пришла в себя.

«Воскресшую» доставили в больницу. По предварительной информации ей диагностирован «синдром Лазаря», который выражается во внезапном возобновлении кровообращения после остановки сердца. Феномен получил своё название по истории о воскрешении Лазаря, описанной в Евангелии от Иоанна.

Ранее Life.ru рассказывал о похожей истории из Азербайджана. Там 34-летний мужчина, которого по ошибке приняли за мертвеца, внезапно пришёл в себя в морге. Попал он туда после того, как был найден дома без признаков жизни и отправлен на судмедэкспертизу. Уже в морге он доказал всем присутствующим, что слухи о его смерти были слегка преувеличены. Мужчину перевели в реанимационное отделение, где врачи смогли стабилизировать его состояние.