«Мёртвый» азербайджанец внезапно «ожил» в морге из-за ошибки врачей

34-летний житель Азербайджана, которого ошибочно посчитали мёртвым, внезапно «ожил» прямо в морге. Его нашли дома без признаков жизни и отправили в отделение судебно-медицинской экспертизы. Об этом сообщает агентство Report.

Лишь в стенах морга выяснилось, что мужчина не мёртв, а пребывает в коматозном состоянии. Пациента экстренно перевели в реанимацию, где его состояние удалось стабилизировать.