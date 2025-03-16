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15 марта, 23:23

«Мёртвый» азербайджанец внезапно «ожил» в морге из-за ошибки врачей

Report: Признанный мёртвым азербайджанец внезапно «ожил» в морге

34-летний житель Азербайджана, которого ошибочно посчитали мёртвым, внезапно «ожил» прямо в морге. Его нашли дома без признаков жизни и отправили в отделение судебно-медицинской экспертизы. Об этом сообщает агентство Report.

Лишь в стенах морга выяснилось, что мужчина не мёртв, а пребывает в коматозном состоянии. Пациента экстренно перевели в реанимацию, где его состояние удалось стабилизировать.

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Схожая история ранее произошла с участником специальной военной операции. Командир штурмовой группы с позывным Катунь очнулся прямо в морге после того, как врачи посчитали его убитым.

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Shutterstock / FOTODOM / pujislab

Тимур Хингеев
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