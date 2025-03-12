Заговорили о воскрешении: Британские учёные оспорили необратимость смерти

Британский доцент медицины Сэм Парния из Медицинского центра Лангоне при университете Нью-Йорка, на протяжении более чем 30 лет изучавший процесс смерти, заявил, что представления современной науки о ней могут быть ошибочными. Он допустил, что смерть — это обратимое состояние. О его выводах сообщает журнал Science XXL.

Учёный считает смерть не «концом всего», а особой травмой, которую можно вылечить при правильном и своевременном медицинском вмешательстве, говорится в материале. Парния ссылается на данные последних научных исследований, которые показали, что мозг может восстановиться спустя несколько часов и даже дней после смерти. Профессор отметил, что метод искусственного дыхания был неизвестен до 1959 года, до этого момента мало кто верил, что «дыхание рот в рот» способно спасать жизни.

Будучи специалистом в области сердечно-лёгочной реанимации, учёный ссылается на исследование, которое провела его лаборатория. В ходе работы удалось выяснить, что реанимированные после остановки сердца пациенты запоминали свои ощущения на протяжении часа смерти, а их мозг в течение этого времени был активен. У 40% участников исследования мозговая деятельность вернулась к нормальным или почти нормальным показателям спустя час после реанимационных мероприятий.

Доцент напомнил и о методе дефибрилляции, который стал популярен только в середине XX века и является сейчас самым популярным способом вернуть человека к жизни, несмотря на очень скромную вероятность успеха — около 10%. По мнению Парнии, при более развитых технологиях в будущем можно будет «оживлять» людей даже спустя несколько дней после смерти, а основным определяющим успех фактором будет их общее состояние организма — у молодых и здоровых людей шансы будут выше.