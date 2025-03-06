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6 марта, 09:01

Секунда до иных миров: Советская Мэри Поппинс вспомнила, что видела во время клинической смерти

Актриса Андрейченко заявила, что перенесла клиническую смерть из-за алкоголизма

Наталья Андрейченко. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Наталья Андрейченко. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Актриса Наталья Андрейченко, исполнившая главную роль в фильме «Мэри Поппинс, до свидания» рассказала, что она чувствовала во время клинической смерти. Об этом она рассказала на шоу «Пусть говорят».

Андрейченко страдала алкоголизмом в 80-е годы. В какой-то момент она решила, что дальше гробить свою жизнь она не может, поэтому согласилась на интересную процедуру. В небольшой московской квартирке, куда она приехала вместе с отцом, трое врачей за 150 долларов вкололи ей странный препарат. Артистка рассказала, что сразу после инъекции она начала задыхаться и почувствовала, как душа отделяется от её бренного тела.

«В одну секунду я была одновременно в Нью-Йорке, в Париже... Я видела, что происходит в других галактиках. Но я потеряла возможность управлять физическим миром», — описала опыт избавления от зависимости актриса.

Далее медики вернули её на этот свет. Андрейченко заявила, что этот опыт стал для неё определяющим в жизни.

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Клиническая смерть — довольно любопытная вещь, которую врачи изучают уже много времени. Многие видят туннель с ярким сиянием в конце, однако ранее врач Кондрахин заявил, что путь к свету — всего лишь иллюзия, которую создаёт умирающий мозг. Некоторые видят воспоминания и близких, однако все эти явления настолько глубинны, что для полного понимания потребуется вернуть человека с того света, чтобы он сам всё рассказал.

Владимир Озеров
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