Секунда до иных миров: Советская Мэри Поппинс вспомнила, что видела во время клинической смерти

Актриса Наталья Андрейченко, исполнившая главную роль в фильме «Мэри Поппинс, до свидания» рассказала, что она чувствовала во время клинической смерти. Об этом она рассказала на шоу «Пусть говорят».

Андрейченко страдала алкоголизмом в 80-е годы. В какой-то момент она решила, что дальше гробить свою жизнь она не может, поэтому согласилась на интересную процедуру. В небольшой московской квартирке, куда она приехала вместе с отцом, трое врачей за 150 долларов вкололи ей странный препарат. Артистка рассказала, что сразу после инъекции она начала задыхаться и почувствовала, как душа отделяется от её бренного тела.

«В одну секунду я была одновременно в Нью-Йорке, в Париже... Я видела, что происходит в других галактиках. Но я потеряла возможность управлять физическим миром», — описала опыт избавления от зависимости актриса.

Далее медики вернули её на этот свет. Андрейченко заявила, что этот опыт стал для неё определяющим в жизни.