Почему люди видят свет в конце туннеля при клинической смерти, объяснил врач

Знаменитое видение туннеля с ярким сиянием в конце во время клинической смерти объясняется зрительной галлюцинацией и проникающим даже сквозь веки светом от ярких ламп в палате. Такое заявление сделал врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин.

Медик объяснил, что при клинической смерти мозг человека продолжает действовать и резко реагирует на ситуацию, в которой оказался. К примеру, даже при остановке сердца в мозговой активности фиксируется взрывная активность нейронов, погибающих от ишемии, но вырабатывающих огромные объёмы энергии.

«Физиологи бьются над этим вопросом достаточно давно. Такое понятие, как смерть мозга, очень разностороннее и обширное. На данный момент до конца непонятно, насколько страдает головной мозг во время клинической смерти и какие события происходят в этот момент. Однако чётко известно, что он реагирует очень жёстко, поскольку «понимает», что с ним происходит критическая ситуация», — отметил кардиолог в беседе с «Вечерней Москвой».

В момент этой интенсивной активности мозг начинает вспоминать пережитые ранее ситуации, но из-за стрессовой ситуации воспоминания искажаются, добавил собеседник издания. Также люди начинают испытывать зрительные галлюцинации и самую известную из таковых — свет в конце туннеля — легко объяснить: яркий свет от больших хирургических ламп в палате реанимации проникает даже сквозь закрытые веки и человек их видит, хоть и находится без сознания.

Кондрахин прокомментировал и другие распространённые видения. По его словам, сетчатка глаз имеет высокую чувствительность к нехватке кислорода, отсутствие которого провоцирует своего рода вспышки. Многие перенёсшие клиническую смерть рассказывают, что видели уже умерших родных и близких людей: мозг пытается сосредоточиться на самых ярких эмоциях и ищет чувства защищённости. Важно понимать, что до конца понять происходящие в мозге во время клинической смерти невозможно — настолько они глубинные. Никто ещё не возвращался с той стороны, чтобы рассказать, что там ждёт на самом деле, подытожил врач.