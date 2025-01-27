Клиническая смерть настигла сердечника у аптеки в Подмосковье, его чудом вернули с того света

В Московской области мужчина потерял сознание прямо на улице, потому что имел заболевание сердца и с ним случился аритмогенный шок. Прохожие вызвали скорую помощь, которая доставила его в состоянии клинической смерти в больницу в Домодедово, где врачи буквально вытащили пациента с того света. Об этом журналисты Life.ru узнали в подмосковном Минздраве.

Как пояснили медики, 66-летний мужчина шёл за препаратами в аптеку, он имел хроническое заболевание сердца (дилатационная кардиомиопатия) и из-за сбоя в сердечном ритме у него внезапно нарушилось кровоснабжение органов и тканей. Мужчина находился под наблюдением врача-кардиолога и принимал необходимые препараты. Специалисты отмечают, что при этом заболевании лечение значительно снижает частоту обострений, но не исключает их полностью.

«Пациент поступил к нам в состоянии клинической смерти. Двое суток кардиологи совместно с анестезиологами-реаниматологами боролись за его жизнь. В результате смогли стабилизировать кровообращение и восстановить эффективность сердечной деятельности. Вероятность летального исхода в таких случаях крайне высока», — пояснил заведующий кардиологическим отделением Павел Краснов.

По его словам, с таким диагнозом человек рискует даже после лечения остаться с проблемами в мозговой деятельности, однако врачам удалось сотворить чудо — память, двигательные, умственные и другие функции пациента сохранились в норме. Сейчас мужчина выписан на амбулаторное лечение и вернулся к привычной жизни. Ему предстоит плановая операция по имплантированию дефибриллятора – аппарата, который автоматически скорректирует сердечный ритм при остром приступе его нарушения.