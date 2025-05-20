Медведев предупредил о новой войне при отказе будущих властей Украины от договорённостей

Ранее Медведев призвал денацифицировать всю Европу, а кто не хочет этим заниматься, по мнению политика, должен прямо маркироваться как пособник нацизма. Кроме того, политик призвал создать «Нюрнберг 2.0» после окончания конфликта на Украине. Такая структура даст правовую оценку действиям всех лиц, причастных к киевскому режиму, в том числе идеологам, спонсорам и заказчикам, считает Медведев.