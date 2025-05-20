Медведев предупредил о новой войне при отказе будущих властей Украины от договорённостей
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что война может вспыхнуть вновь, если будущие украинские власти аннулируют решения, принятые нынешним руководством в Киеве.
«Если украинское государство сохранится в каком-либо виде, то новые власти могут признать недействительными акты, принятые нынешним режимом. В таком случае война начнётся снова», — заявил Медведев, выступая на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
Ранее Медведев призвал денацифицировать всю Европу, а кто не хочет этим заниматься, по мнению политика, должен прямо маркироваться как пособник нацизма. Кроме того, политик призвал создать «Нюрнберг 2.0» после окончания конфликта на Украине. Такая структура даст правовую оценку действиям всех лиц, причастных к киевскому режиму, в том числе идеологам, спонсорам и заказчикам, считает Медведев.