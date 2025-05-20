Медведев хлёстко пошутил про салфетки Макрона
Медведев: Салфетки Макрона не помогут обеспечить мир на Украине
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев во время своего выступления на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) пошутил про салфетку президента Франции Эмманюэля Макрона. Шутка была упомянута во время рассказа о «Соглашении на салфетках» — договорённости о разделе Юго-Восточной Европы на сферы влияния, которая была достигнута между Иосифом Сталиным и Уинтоном Черчиллем.
«Для построения устойчивого мира нужна не какая-то отдельная сделка, несмотря на популярность этой идеи, не пресловутое «соглашение на салфетках», как это обсуждалось между Иосифом Сталиным и Черчиллем на исходе Второй мировой войны. Я уже не говорю про другие салфетки, по типу салфетки Макрона в поезде», — сказал Медведев.
Напомним, что ранее Эмманюэль Макрон и Фридрих Мерц спалились с «белым порошком» в поезде из Киева. В купе к политикам зашли журналисты и застали их в двусмысленной ситуации. На появившихся в Сети кадрах видно, что на столе перед Макроном и Мерцем лежат небольшой пакетик с белым порошком и специфическая ложечка. Заметив камеры, президент Франции сначала схватил салфетку одной рукой, затем прикрыл её другой. Его мимика за считанные секунды отразила целую гамму эмоций: от страха до смущения.