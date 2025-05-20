Медведев хлёстко пошутил про салфетки Макрона

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев во время своего выступления на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) пошутил про салфетку президента Франции Эмманюэля Макрона. Шутка была упомянута во время рассказа о «Соглашении на салфетках» — договорённости о разделе Юго-Восточной Европы на сферы влияния, которая была достигнута между Иосифом Сталиным и Уинтоном Черчиллем.

«Для построения устойчивого мира нужна не какая-то отдельная сделка, несмотря на популярность этой идеи, не пресловутое «соглашение на салфетках», как это обсуждалось между Иосифом Сталиным и Черчиллем на исходе Второй мировой войны. Я уже не говорю про другие салфетки, по типу салфетки Макрона в поезде», — сказал Медведев.