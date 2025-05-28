Демографическая дурь: Как на Украине хотят поднять рождаемость за 1 тыс. долларов Власти Украины решили стимулировать рождаемость в стране, повысив выплаты за рождение каждого ребёнка аж на 17 долларов от текущих. Эта инициатива вызвала волну хейта и обвинений в нечистоплотности режима Владимира Зеленского. В чём может быть интерес властей Украины? 27 мая, 21:15 Власти Украины собираются поднять рождаемость в стране мизерными выплатами. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / StoryTime Studio, Yagoda.M

Какие выплаты украинкам предложила Верховная рада

Украинские власти объявили о намерении повысить размер материальной помощи гражданам страны за демографический вклад. За рождение каждого ребёнка предполагается единоразово выплачивать 50 тыс. гривен, или около 100 тыс. рублей по текущему курсу.

Похоже, таким образом правительство Зеленского намерено компенсировать провал в демографической ситуации, которая, по данным Минюста Незалежной, по итогам 2024 года оказалась катастрофической для страны: смертность на Украине в три раза превысила рождаемость.

Устрашающие данные даже вызвали разговоры о том, что украинские власти это делают намеренно, чтобы сократить население до 10 млн человек. Только с таким количеством граждан, по мнению одного из депутатов Верховной рады, сидящего в тюрьме Александра Дубинского, государству светит стать членом ЕС. Якобы больше Европа просто не сможет «переварить», а потому и потребовала от Зеленского уменьшить количество потенциальных европейцев.

Может быть, это правда и к этому всё и шло, но боевые действия внесли свои коррективы. С учётом количества уехавших из страны, погибших на фронте и тех, кто ещё там погибнет, в перспективе может оказаться, что в Европу и попадать-то будет некому.

При этом стоит отметить, что на текущий момент за рождение каждого ребёнка государство выплачивает 41,3 тыс. гривен. Размер выплаты был установлен ещё в 2014 году (когда доллар стоил 8 грн. — Прим. Life.ru) и с тех пор ни разу не менялся.

В марте прошлого года в Верховной раде уже обсуждалась необходимость пересмотра суммы в сторону увеличения. В предложенном законопроекте даже прозвучала новая сумма — 384,5 тыс. гривен (около 750 тыс. рублей) за первенца. Впрочем, тогда инициатива была отклонена, а к текущему моменту и вовсе выродилась в очередной «пшик»: от текущих выплат новые, если их ещё примут, будут отличаться на 700 грн, или 17 долларов, или 1300 рублей по курсу.

Реакция жителей Украины на новые социальные выплаты

О грандиозном плане подъёма демографии с помпой сообщили едва ли не все центральные украинские СМИ. Однако вместо благодарности от украинцев в соцсетях посыпались насмешки и проклятья в адрес сразу всей власти Незалежной.

В комментариях даже самые патриотичные читатели напоминали, что в России подобные меры действуют уже 18 лет, а сумма единовременной выплаты более чем в шесть раз превосходит предложенную чиновниками Зеленского.

Сейчас на Украине 50 тыс. гривен — это фактически одна зарплата сотрудника киевского офиса. Казалось бы, тоже деньги…

«Чек депутата в ресторане вечером», «Оооо… это серьёзная сумма, как раз на месяц хватит», «Тысяча долларов это стимул??? Цены — как должны быть в Европе, а стимул рожать, как в Мозамбике», «Это деньги на дорогу, чтобы выехать с Украины» — это, пожалуй, самые мягкие комментарии к инициативе.

В Сети горько иронизируют, что, поскольку предлагаемых денег на рождение детей всё равно слишком мало, лучше издать другой закон, по которому из заложенной на маткапитал суммы оказывать материальную помощь нуждающимся депутатам Верховной рады.

— Значит, скоро доллар будет по 100 гривен (сейчас официально 42 грн за доллар. — Прим. Life.ru), — прогнозируют более прозорливые комментаторы, привыкшие увязывать «щедрости» украинских властей с ухудшением материального положения.

Как режим Зеленского дурит граждан

Бывший гарант украинской конституции Владимир Зеленский уже смешил население Незалежной схожим образом в 2024 году. Тогда президент пообещал раздать каждому гражданину Украины по 1 тыс. гривен якобы в качестве меры социальной поддержки.

Это чуть меньше 25 долларов, либо около 2 тыс. рублей по нынешнему курсу. В народе «президентский подарок» быстро получил название «Вовина тысяча» по аналогии с «Юлиной тысячей»: в 2008 году тогдашняя премьер-министр Украины впервые раздала украинцам всё по той же тысяче гривен. Правда, тогда это были гораздо большие деньги.

«Благотворительность», по разным оценкам, обошлась украинскому бюджету в 400–700 млн долларов. Однако местные эксперты сразу усмотрели в этом завуалированную схему отъёма денег у населения, а также решения ряда насущных задач.

Во-первых, одновременно с этой инициативой в государстве повысились налоги. Прежде всего за счёт увеличения военного сбора с 1,5% до 5%. По расчётам украинских специалистов, выплаченная Зеленским тысяча уходила обратно в бюджет буквально за 1–3 месяца, в зависимости от дохода налогоплательщиков, а после этого они и вовсе оказывались с повышенными налогами один на один. То есть «Вовина тысяча» могла просто завуалировать непопулярное решение.

Во-вторых, украинские политологи обратили внимание, что выплата могла позволить провести скрытую перепись населения, а также выявить местоположение разных «ухилянтов» и прочих потенциальных призывников на фронт.

Авторы Евгений Кузнецов