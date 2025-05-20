Около 170 пар зарегистрируют брак на открытии Всероссийского свадебного фестиваля

В День семьи, любви и верности, 8 июля, Национальный центр «Россия» станет местом проведения II Всероссийского свадебного фестиваля «Россия соединяет сердца». Это прекрасное событие подарит незабываемые впечатления всем влюблённым, ведь именно в этот день около 170 пар скажут друг другу «да» в торжественной обстановке. Фестиваль, который продлится до 13 июля, станет ярким событием в культурной жизни страны.

Фестиваль «Россия соединяет сердца», дебютировавший в 2024 году, быстро стал популярным и превратился в прекрасную традицию. Свидетельством его успеха является растущее число пар, решивших связать себя узами брака на его площадке: если в прошлом году их было 151, то в этом году уже 170. Фестиваль, который продлится до 13 июля, предлагает насыщенную программу, включающую экскурсии, мастер-классы, выставки, лекции и паблик-токи.

Фестиваль откроется волшебным путешествием для влюбленных пар по Москве-реке на комфортабельных теплоходах, позволяя им насладиться красотами города. Затем, от причала, они проследуют в Национальный центр, где их ждет кульминация дня – торжественная церемония одновременного бракосочетания. Праздник завершится грандиозным концертом и трогательным ритуалом передачи семейного очага, символизирующим начало их совместного пути.

Для участия в одновременной регистрации брака парам необходимо соблюсти одно условие — использовать элементы национального костюма в своём образе. Заявки от претендентов принимаются на сайте Национального центра «Россия», а также через портал «Госуслуги» или по электронной почте в Управлении ЗАГС Москвы. Пары будут выбраны на конкурсной основе совместно Управлением ЗАГС и Национальным центром «Россия».