Россияне смогут въезжать в Узбекистан по внутреннему паспорту

Власти Узбекистана готовят масштабные изменения в режиме въезда, стремясь значительно упростить путешествия для граждан ряда стран. Согласно указу президента Шавката Мирзиёева, Ташкент намерен предложить Москве, Астане и Баку возможность въезда на территорию республики по внутренним удостоверениям личности или ID-картам.

«Постановляю: в трёхмесячный срок начать переговоры и по их итогам внести предложения о введении режима въезда на территорию Республики Узбекистан на срок до 30 дней для граждан Российской Федерации, Казахстана и Азербайджана по внутреннему документу либо ID-карте», — сказано в тексте.

Одновременно с этим, глава Узбекистана выступил с инициативой полного снятия визовых ограничений для граждан Соединённых Штатов. Параллельно Ташкент намерен активно работать над достижением взаимности, добиваясь облегчения визовых требований для своих граждан, желающих посетить США. Эти дипломатические шаги подчёркивают стремление Узбекистана к расширению международных связей как на Востоке, так и на Западе.

А ранее сообщалось, что в РФ планируют открыть фирму «Талибан Тур» для путешествий в Афганистан. По словам автора идеи, после исключения «Талибана»* из списка террористических организаций он решил воспользоваться моментом и запатентовать бренд.