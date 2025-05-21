Дроны ВСУ попытались атаковать симулятор реактора на Запорожской АЭС
ВСУ атаковали беспилотниками учебно-тренировочный комплекс Запорожской АЭС
Учебно-тренировочный комплекс на ЗАЭС. Обложка © Пресс-служба Запорожской АЭС
Представители Запорожской атомной электростанции сообщили о серии атак, направленных на её учебно-тренировочный комплекс. Под огнём оказались объекты, критически важные для подготовки персонала крупнейшей в Европе АЭС. Об этом сообщила пресс-служба ЗАЭС.
Особое беспокойство вызывает факт, что целью беспилотников стали сооружения, где размещён единственный в мире полномасштабный симулятор реакторного зала. Этот уникальный тренажёр является ключевым элементом для отработки навыков управления ядерными установками и поддержания безопасности.
Удары пришлись по крыше корпуса «Г» тренировочного центра. К счастью, в результате атаки никто не пострадал.
Также там отметили, что значительных повреждений инфраструктуры комплекса удалось избежать.
Ранее американские СМИ сообщали, что США предложили России установить нейтральный статус для Запорожской АЭС. В Госдуме заявили, что ЗАЭС представляет собой один из самых спорных моментов в будущем мирном соглашении, однако РФ никогда не отдаст кому-то контроль над ней.