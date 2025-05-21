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Регион
21 мая, 10:23

Дроны ВСУ попытались атаковать симулятор реактора на Запорожской АЭС

ВСУ атаковали беспилотниками учебно-тренировочный комплекс Запорожской АЭС

Учебно-тренировочный комплекс на ЗАЭС. Обложка © Пресс-служба Запорожской АЭС

Учебно-тренировочный комплекс на ЗАЭС. Обложка © Пресс-служба Запорожской АЭС

Представители Запорожской атомной электростанции сообщили о серии атак, направленных на её учебно-тренировочный комплекс. Под огнём оказались объекты, критически важные для подготовки персонала крупнейшей в Европе АЭС. Об этом сообщила пресс-служба ЗАЭС.

Особое беспокойство вызывает факт, что целью беспилотников стали сооружения, где размещён единственный в мире полномасштабный симулятор реакторного зала. Этот уникальный тренажёр является ключевым элементом для отработки навыков управления ядерными установками и поддержания безопасности.

Удары пришлись по крыше корпуса «Г» тренировочного центра. К счастью, в результате атаки никто не пострадал.

Также там отметили, что значительных повреждений инфраструктуры комплекса удалось избежать.

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Ранее американские СМИ сообщали, что США предложили России установить нейтральный статус для Запорожской АЭС. В Госдуме заявили, что ЗАЭС представляет собой один из самых спорных моментов в будущем мирном соглашении, однако РФ никогда не отдаст кому-то контроль над ней.

Владимир Озеров
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