Дроны ВСУ попытались атаковать симулятор реактора на Запорожской АЭС

Представители Запорожской атомной электростанции сообщили о серии атак, направленных на её учебно-тренировочный комплекс. Под огнём оказались объекты, критически важные для подготовки персонала крупнейшей в Европе АЭС. Об этом сообщила пресс-служба ЗАЭС.

Особое беспокойство вызывает факт, что целью беспилотников стали сооружения, где размещён единственный в мире полномасштабный симулятор реакторного зала. Этот уникальный тренажёр является ключевым элементом для отработки навыков управления ядерными установками и поддержания безопасности.

Удары пришлись по крыше корпуса «Г» тренировочного центра. К счастью, в результате атаки никто не пострадал.

Также там отметили, что значительных повреждений инфраструктуры комплекса удалось избежать.