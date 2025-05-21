Под Киевом полыхает Белоцерковская ТЭЦ

В Киевской области масштабный пожар охватил Белоцерковскую ТЭЦ. Как пишет издание «Страна», причиной ЧП стал не прилёт, а возгорание при технических работах.

По предварительным данным, погибли два человека. Кадры с места публикуют местные паблики.

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