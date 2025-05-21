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Регион
21 мая, 10:45
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Под Киевом полыхает Белоцерковская ТЭЦ

Фото © издание «Страна»

Фото © издание «Страна»

В Киевской области масштабный пожар охватил Белоцерковскую ТЭЦ. Как пишет издание «Страна», причиной ЧП стал не прилёт, а возгорание при технических работах.

По предварительным данным, погибли два человека. Кадры с места публикуют местные паблики.

Видео © Реальний Київ | Украина

В Киеве вспыхнул пожар в районе военного завода «Буревестник»
В Киеве вспыхнул пожар в районе военного завода «Буревестник»

А в середине мая в столице Украины загорелись склады с оружием, из-за чего город окутал дым. Также под удар попали предприятие «Арсенал» и объекты логистической инфраструктуры ВМС Украины.

Александра Вишнякова
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