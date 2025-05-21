Под Киевом полыхает Белоцерковская ТЭЦ
Фото © издание «Страна»
В Киевской области масштабный пожар охватил Белоцерковскую ТЭЦ. Как пишет издание «Страна», причиной ЧП стал не прилёт, а возгорание при технических работах.
По предварительным данным, погибли два человека. Кадры с места публикуют местные паблики.
Видео © Реальний Київ | Украина
А в середине мая в столице Украины загорелись склады с оружием, из-за чего город окутал дым. Также под удар попали предприятие «Арсенал» и объекты логистической инфраструктуры ВМС Украины.