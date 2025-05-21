Над Чёрным морем кружат самолёты-разведчики и беспилотник НАТО

Над Чёрным морем засекли два американских самолёта разведки и один итальянский. Об этом свидетельствуют данные проекта FlightRadar24.

Самолёты НАТО над Чёрным морем. Скриншот © Проект FlightRadar24

Речь идёт о потерявшем радиосвязь итальянском дроне Northrop Grumman RQ-4D Phoenix, а также американских патрульном противолодочном самолёте Boeing P-8A Poseidon и борте разведки Saab 340B ISR.