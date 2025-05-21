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21 мая, 11:53

Над Чёрным морем кружат самолёты-разведчики и беспилотник НАТО

Над Чёрным морем замечены два американских самолёта и один итальянский дрон

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Над Чёрным морем засекли два американских самолёта разведки и один итальянский. Об этом свидетельствуют данные проекта FlightRadar24.

Самолёты НАТО над Чёрным морем. Скриншот © Проект FlightRadar24

Самолёты НАТО над Чёрным морем. Скриншот © Проект FlightRadar24

Речь идёт о потерявшем радиосвязь итальянском дроне Northrop Grumman RQ-4D Phoenix, а также американских патрульном противолодочном самолёте Boeing P-8A Poseidon и борте разведки Saab 340B ISR.

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Ранее американский беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk объявился над акваторией Чёрного моря. Дрон-разведчик поднялся в воздух с военно-морской авиабазы НАТО на Сицилии. К российской границе аппарат не подлетал.

Владимир Озеров
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