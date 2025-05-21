Над Чёрным морем кружат самолёты-разведчики и беспилотник НАТО
Над Чёрным морем замечены два американских самолёта и один итальянский дрон
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Над Чёрным морем засекли два американских самолёта разведки и один итальянский. Об этом свидетельствуют данные проекта FlightRadar24.
Самолёты НАТО над Чёрным морем. Скриншот © Проект FlightRadar24
Речь идёт о потерявшем радиосвязь итальянском дроне Northrop Grumman RQ-4D Phoenix, а также американских патрульном противолодочном самолёте Boeing P-8A Poseidon и борте разведки Saab 340B ISR.
Ранее американский беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk объявился над акваторией Чёрного моря. Дрон-разведчик поднялся в воздух с военно-морской авиабазы НАТО на Сицилии. К российской границе аппарат не подлетал.