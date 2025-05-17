Американский дрон провёл разведку над Чёрным морем
Американский дрон-разведчик Global Hawk вновь заметили над Чёрным морем
Обложка © freepik
Разведывательный беспилотник США Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk был замечен над акваторией Чёрного моря. Такая информация следует из данных Flightradar24. Дрон поднялся в воздух с военно-морской авиабазы НАТО на Сицилии. Его позывной — Forte10.
Судя по маршруту вражеского объекта, он пытается не отрываться от побережья Румынии, к Крыму не подлетает. К слову, точно такой же беспилотник уже кружил вблизи полуострова в 2024 году, приближаясь к российским границам на короткое расстояние.
Также американский дрон-разведчик RQ-4 Global Hawk заметили в прошлом году у Калининградской области. Он пытался собрать информацию о регионе. Аппарат делал круги над территорией Польши от деревни Любятово на севере страны до города Щучина. БПЛА находится всего в 50 километрах от государственной границы России.