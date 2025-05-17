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Регион
17 мая, 13:32

Американский дрон провёл разведку над Чёрным морем

Американский дрон-разведчик Global Hawk вновь заметили над Чёрным морем

Обложка © freepik

Обложка © freepik

Разведывательный беспилотник США Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk был замечен над акваторией Чёрного моря. Такая информация следует из данных Flightradar24. Дрон поднялся в воздух с военно-морской авиабазы НАТО на Сицилии. Его позывной — Forte10.

Судя по маршруту вражеского объекта, он пытается не отрываться от побережья Румынии, к Крыму не подлетает. К слову, точно такой же беспилотник уже кружил вблизи полуострова в 2024 году, приближаясь к российским границам на короткое расстояние.

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Также американский дрон-разведчик RQ-4 Global Hawk заметили в прошлом году у Калининградской области. Он пытался собрать информацию о регионе. Аппарат делал круги над территорией Польши от деревни Любятово на севере страны до города Щучина. БПЛА находится всего в 50 километрах от государственной границы России.

Татьяна Миссуми
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