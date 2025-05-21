«Роснефть» стала владельцем месторождения редкоземельных металлов в Якутии

«Роснефть» стала единственным владельцем компании ООО «Восток Инжиниринг», которой принадлежит лицензия на разработку Томторского месторождения в Якутии. Информация об этом содержится в данных ЕГРЮЛ.

По данным РБК, Томтор считается одним из богатейших месторождений редкоземельных металлов в мире и крупнейшим по запасам ниобия.

Компания «Восток Инжиниринг» была создана в 2013 году группой ИСТ и госкорпорацией «Ростех» через совместное предприятие «ТриАрк Майнинг». В 2014 году она выиграла аукцион на освоение участка, где планировалась добыча ниобия, скандия и других редкоземельных элементов.

С апреля 2022 года 91% компании принадлежало менеджерам группы ИСТ Владиславу Ресину и Алексею Алешину. Летом 2024 года оставшиеся 9%, ранее принадлежавшие «Полиметаллу», перешли в собственность оператора проекта. В ноябре 2024 года президент Владимир Путин раскритиковал темпы освоения месторождения, призвав либо ускорить инвестиционный процесс, либо передать проект под государственный контроль.