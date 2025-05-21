В России появится открытый реестр злостных неплательщиков алиментов

С 25 мая в России заработает общедоступный реестр злостных неплательщиков алиментов, сообщил главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов в ходе сессии «Долг платежом красен. Расширение инструментов воздействия на должников по алиментам» на Петербургском международном юридическом форуме. Он отметил, что к моменту запуска эта база данных будет насчитывать 190 тысяч записей.

«Эффективным инструментом воздействия на должников по алиментам станет реестр должников по алиментным обязательствам. <...> По нашим оценкам, кроме привлечённых к административной и уголовной ответственности, в реестр ещё будут включены лица, которые находятся в розыске. На старт реестра это будет 190 тысяч записей», — объявил глава ФССП.