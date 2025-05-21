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21 мая, 13:25

В России появится открытый реестр злостных неплательщиков алиментов

В России с 25 мая заработает реестр злостных неплательщиков алиментов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonas Petrovas

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonas Petrovas

С 25 мая в России заработает общедоступный реестр злостных неплательщиков алиментов, сообщил главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов в ходе сессии «Долг платежом красен. Расширение инструментов воздействия на должников по алиментам» на Петербургском международном юридическом форуме. Он отметил, что к моменту запуска эта база данных будет насчитывать 190 тысяч записей.

«Эффективным инструментом воздействия на должников по алиментам станет реестр должников по алиментным обязательствам. <...> По нашим оценкам, кроме привлечённых к административной и уголовной ответственности, в реестр ещё будут включены лица, которые находятся в розыске. На старт реестра это будет 190 тысяч записей», — объявил глава ФССП.

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О планах по созданию подобного реестра было известно и раньше, но дата была анонсирована главой ФССП сегодня. При этом, как ранее напомнила заслуженный адвокат, уже сейчас можно найти данные о наличии задолженностей физического лица на доступных каждому ресурсах — для этого достаточно открыть банк исполнительных производств на сайте службы судебных приставов и ввести туда ФИО.

Юрий Лысенко
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