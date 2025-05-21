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21 мая, 12:59

Волочкова перед свадьбой дочки тайно продала «‎хоромы императрицы» из-за финансовых проблем

Волочкова продала 6-комнатную квартиру в Петербурге из-за финансовых проблем

Анастасия Волочкова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ volochkova_art

Анастасия Волочкова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ volochkova_art

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова продала свою шестикомнатную квартиру с дизайном в королевском стиле в центре Санкт-Петербурга, сообщает SHOT. Балерина с трудом оплачивала коммунальные услуги, а вдобавок к этому ранее взяла на себя организацию свадьбы дочери, что вылилось в кругленькую сумму.

Квартира Волочковой в Петербурге. Фото © Telegram / SHOT

Квартира Волочковой в Петербурге. Фото © Telegram / SHOT

Квартира Волочковой в Петербурге. Фото © Telegram / SHOT

Квартира Волочковой в Петербурге. Фото © Telegram / SHOT

Квартира Волочковой в Петербурге. Фото © Telegram / SHOT

Квартира Волочковой в Петербурге. Фото © Telegram / SHOT

Апартаменты на Итальянской улице площадью 196 квадратов ушли за 165 миллионов рублей. Новому владельцу достались потолки высотой три метра, венецианская штукатурка, роспись интерьера и прочие элементы дизайна в имперском стиле. «‎Хоромы императрицы» Волочкова приобрела в 2001 году. Почти сразу начались проблемы с оплатой коммуналки. Так, недавно балерина не могла внести 130 тысяч рублей, дело дошло до суда. Сейчас долги Волочковой оплачены.

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Ранее сообщалось, что состоялась свадьба 19-летней дочери Анастасии Волочковой. До этого балерина часто нелестно отзывалась об избраннике девушки в социальных сетях. Мероприятие прошло в Санкт-Петербурге в тронном зале старинного особняка Мясникова.

Татьяна Миссуми
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