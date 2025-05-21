Волочкова перед свадьбой дочки тайно продала «хоромы императрицы» из-за финансовых проблем
Волочкова продала 6-комнатную квартиру в Петербурге из-за финансовых проблем
Анастасия Волочкова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ volochkova_art
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова продала свою шестикомнатную квартиру с дизайном в королевском стиле в центре Санкт-Петербурга, сообщает SHOT. Балерина с трудом оплачивала коммунальные услуги, а вдобавок к этому ранее взяла на себя организацию свадьбы дочери, что вылилось в кругленькую сумму.
Квартира Волочковой в Петербурге. Фото © Telegram / SHOT
Квартира Волочковой в Петербурге. Фото © Telegram / SHOT
Квартира Волочковой в Петербурге. Фото © Telegram / SHOT
Апартаменты на Итальянской улице площадью 196 квадратов ушли за 165 миллионов рублей. Новому владельцу достались потолки высотой три метра, венецианская штукатурка, роспись интерьера и прочие элементы дизайна в имперском стиле. «Хоромы императрицы» Волочкова приобрела в 2001 году. Почти сразу начались проблемы с оплатой коммуналки. Так, недавно балерина не могла внести 130 тысяч рублей, дело дошло до суда. Сейчас долги Волочковой оплачены.
Ранее сообщалось, что состоялась свадьба 19-летней дочери Анастасии Волочковой. До этого балерина часто нелестно отзывалась об избраннике девушки в социальных сетях. Мероприятие прошло в Санкт-Петербурге в тронном зале старинного особняка Мясникова.