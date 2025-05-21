Вирусолог ответил Life.ru, смогут ли болеющие птичьим гриппом коты заразить человечество

Людям можно не бояться вируса птичьего гриппа, который сейчас активно поражает кошек в Европе и США. Об этом Life.ru заявил вирусолог, профессор и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Однако он отметил, что полностью исключать вероятность эпидемии не стоит.

«Ситуация такая, что действительно этот вариант вируса гриппа, который относится к виду H5N1, может заражать кошек. Насколько тут вероятно, остаётся неясным: шла эта передача от кошки к кошке и способен ли вирус передаваться от кошки к кошке. Возможно, что нет. Это могло быть просто заражение через пищу, через куриное мясо или куриные яйца, которые кошкам давали в пищу, и они могли заражаться таким образом», — отметил эксперт.

Он отметил, что нельзя полностью исключить возможность передачи вируса человеку, но, поскольку заражённых кошек уже очень много, а случаев заболевания или смерти людей зарегистрировано не было, можно предположить, что на данный момент вирус не передаётся человеку. Это говорит о том, что непосредственной угрозы заражения людей птичьим гриппом через кошек сейчас нет. Однако об этой опасности забывать не стоит, поскольку вирус птичьего гриппа чрезвычайно опасен — он приводит к гибели 90–100% инфицированных птиц, подчеркнул специалист.

Таким образом, пока я не вижу прямой угрозы для человека, при том обилии кошек, которые уже заболели, люди обязательно должны были болеть и, очень вероятно, умирать, и это было бы нам уже достаточно ясно. Вирусолог, профессор и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн

«Поскольку этого пока не произошло, можно думать, что это ещё не такой уж переход птичьего вируса, вируса птичьего гриппа на человека. Но думать об этом необходимо, заботиться об этом необходимо, разрабатывать вакцину. Ну в принципе вакцины эти известны, они разработаны, но, может быть, нужно даже уже производить эту вакцину, чтобы она была под рукой», — заключил Альтштейн.