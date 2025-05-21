«Чёрная оспа покажется игрушкой»: Мир стоит на пороге смертельно опасной эпидемии из-за кошек

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вирус птичьего гриппа, который массово поражает кошек в Европе и США, с высокой вероятностью может перейти на людей и вызвать опасную эпидемию, сравнимую с чёрной оспой. Он призвал заранее создать прототип вакцины против штамма H5N1, чтобы при угрозе можно было быстро наладить массовое производство препарата.

«Летальность там составляет 50–70%, и при воздушно-капельной передаче чёрная оспа покажется игрушкой по сравнению с тем, что может произойти в результате одной или двух мутаций», — подчеркнул собеседник газеты «Известия».

По его словам, прототип вакцины должен пройти первую и вторую стадии клинических испытаний против штамма, который с очень высокой вероятностью начнёт передаваться не только между животными, но и от человека к человеку. Эксперт уверен, что наличие готового прототипа позволит в течение трёх-четырёх недель обеспечить препаратами всю страну и предотвратить масштабную эпидемию. Однако единой госпрограммы по созданию перспективной вакцины пока нет.