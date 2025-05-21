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21 мая, 15:09

Путин 22 мая в Кремле вручит высшие государственные награды

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

В четверг, 22 мая, в Екатерининском зале Сенатского дворца пройдёт церемония вручения высших государственных наград Российской Федерации. Их отличившимся гражданам лично вручит президент Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

«Среди более 20 награждённых орденами, медалями и почётными званиями военные, лётчики-космонавты, представители общественных и религиозных организаций, государственные деятели, музыканты, журналисты, многодетные матери, работники сферы здравоохранения, культуры, образования, и промышленности», — отмечается в сообщении.

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Ранее Life.ru рассказывал, что российская певица Татьяна Буланова получила от Путина медаль «За труды в культуре и искусстве». Данную награду вручили артистке за значительный вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю творческую деятельность. Кроме того, с 2004 года она является «Заслуженным артистом Российской Федерации».

Наталья Афонина
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