Путин 22 мая в Кремле вручит высшие государственные награды
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
В четверг, 22 мая, в Екатерининском зале Сенатского дворца пройдёт церемония вручения высших государственных наград Российской Федерации. Их отличившимся гражданам лично вручит президент Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.
«Среди более 20 награждённых орденами, медалями и почётными званиями — военные, лётчики-космонавты, представители общественных и религиозных организаций, государственные деятели, музыканты, журналисты, многодетные матери, работники сферы здравоохранения, культуры, образования, и промышленности», — отмечается в сообщении.
Ранее Life.ru рассказывал, что российская певица Татьяна Буланова получила от Путина медаль «За труды в культуре и искусстве». Данную награду вручили артистке за значительный вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю творческую деятельность. Кроме того, с 2004 года она является «Заслуженным артистом Российской Федерации».