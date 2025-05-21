Курс биткоина обновил исторический максимум впервые с 20 января

Курс биткоина вновь побил исторический максимум, его цена достигла 109,4 тысячи долларов. Такие данные следуют из информации с портала CoinMarketCap. При этом на бирже Coinbase тоже был превышен прежний размер, рекордное значение биткоина достигло 109 500 долларов.

По предварительным оценкам, цифровой актив за последние сутки вырос на 4,3%, а его капитализация составила 2,16 триллиона долларов. Последний раз биткоин показывал резкий скачок вверх 20 января, тогда его курс оценивался в 109 359 долларов.