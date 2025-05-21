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21 мая, 16:06

Курс биткоина обновил исторический максимум впервые с 20 января

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Who is Danny

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Who is Danny

Курс биткоина вновь побил исторический максимум, его цена достигла 109,4 тысячи долларов. Такие данные следуют из информации с портала CoinMarketCap. При этом на бирже Coinbase тоже был превышен прежний размер, рекордное значение биткоина достигло 109 500 долларов.

По предварительным оценкам, цифровой актив за последние сутки вырос на 4,3%, а его капитализация составила 2,16 триллиона долларов. Последний раз биткоин показывал резкий скачок вверх 20 января, тогда его курс оценивался в 109 359 долларов.

США подорвали монополию доллара антироссийскими санкциями
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Ранее экономист заявила, что курс доллара ниже 75 рублей может создать проблемы для экономики РФ. Специалист отметила, что возвращение к курсу 30-40 рублей за доллар, существовавшему 10 лет назад, нереально, потому что мировая экономика уже давно изменилась.

Татьяна Миссуми
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