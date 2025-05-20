Переговоры по Украине
Индия и Пакистан: Обострение
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 11:47

США подорвали монополию доллара антироссийскими санкциями

Министр Чекунов назвал абсурдом комиссию Visa и Mastercard

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Iurii Chornysh

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Iurii Chornysh

Антироссийские санкции США «отлетели рикошетом» и теперь можно наблюдать, как монополия доллара начинает подрываться. Из-за комиссий Visa и Mastercard, а также ограничений на использование этих карт на территории России, потребители начинают искать возможности расплачиваться иными способами. Об этом рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

«Взять хотя бы дуополию Visa и Mastercard. Очень дорогие, ненужные, честно говоря, потребителю способы расплачиваться: каждый раз, когда человек касается пластиковой карточкой терминала, платить кому-то в Америке 2% — это абсурд» цитирует Чекункова РБК.

Visa и Mastercard взимают комиссию в размере 1% за транзакции, осуществляемые за пределами США. В марте 2022 года эти платёжные системы приостановили свою деятельность в России. Чекунков считает, что санкции, касающиеся международных расчётов, «станут первыми, которые будут смягчены».

Российским туристам предложили замену старых долларовых банкнот за границей
Российским туристам предложили замену старых долларовых банкнот за границей
Напомним, что вчера Центробанк понизил официальный курс доллара на 36 копеек, до 80,41 рубля, а евро — на 20 копеек, достигнув отметки в 90,51 рубля. Этот курс будет действовать 20 мая.
Полина Никифорова
  • Новости
  • Новости экономики
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar