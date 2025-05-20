США подорвали монополию доллара антироссийскими санкциями

Антироссийские санкции США «отлетели рикошетом» и теперь можно наблюдать, как монополия доллара начинает подрываться. Из-за комиссий Visa и Mastercard, а также ограничений на использование этих карт на территории России, потребители начинают искать возможности расплачиваться иными способами. Об этом рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

«Взять хотя бы дуополию Visa и Mastercard. Очень дорогие, ненужные, честно говоря, потребителю способы расплачиваться: каждый раз, когда человек касается пластиковой карточкой терминала, платить кому-то в Америке 2% — это абсурд» — цитирует Чекункова РБК.

Visa и Mastercard взимают комиссию в размере 1% за транзакции, осуществляемые за пределами США. В марте 2022 года эти платёжные системы приостановили свою деятельность в России. Чекунков считает, что санкции, касающиеся международных расчётов, «станут первыми, которые будут смягчены».