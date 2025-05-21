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21 мая, 19:16

В Воронежской области фельдшер спас «посиневшего» во время кормления младенца

Обложка © freepik

Обложка © freepik

В Воронежской области фельдшер районной скорой помощи Василий Спицин спас жизнь младенцу, который начал задыхаться и посинел во время кормления. К моменту приезда медиков ребёнок уже перестал дышать. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения РФ.

Экстренный вызов поступил в центральную диспетчерскую Верхнемамонскую районную больницу 14 мая. Маленькому пациенту было всего 16 дней. К семье выехала бригада во главе с Василием Спициным. Уже на месте фельдшер смог оперативно разобраться в ситуации. Он выявил асфиксию у младенца из-за попадания в дыхательные пути полужидких масс.

«Василий Владимирович провёл комплексную сердечно-лёгочную реанимацию и подключил подачу кислорода. Благодаря своевременным и профессиональным действиям ребёнок начал дышать самостоятельно. Спицин сообщил диспетчеру и врачу-реаниматологу о состоянии пациента. Ребёнка отвезли в реанимационное отделение», — уточнили в Минздраве.

Сейчас ребёнок находится в стабильном состоянии, его жизни ничего не угрожает. Однако пока врачи продолжают наблюдение за пациентом.

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Татьяна Миссуми
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