В Национальном центре «Россия» презентовали «Клуб создателей смыслов»

В Национальном центре «Россия» состоялось открытие «Клуба создателей смыслов», ставшего логическим продолжением программы «Школа управления сообществами и событиями» для преподавателей вузов. Инициаторами проекта выступили Минобрнауки, Росмолодёжь и проект «ДНК России».

Более 600 проректоров и преподавателей, выпускников программ «Голос поколения» и «Основы российской государственности» приняли участие в мероприятии. Замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова отметила, что «Клуб создателей смыслов» — это следующий шаг в развитии программ повышения квалификации преподавателей, направленных на воспитание молодёжи.

Проект призван объединить опыт разных регионов и вузов, сформировать единые подходы к работе с молодёжью. Замгендиректора НЦ «Россия» Анастасия Звягина подчеркнула, что Центр является точкой опоры для вузов в создании будущего страны.

«Национальный центр «Россия» создан президентом для демонстрации главных достижений нашей страны, а значит, является и точкой опоры для наших вузов. Здесь, в центре исторического и культурного наследия, традиций и технологий, мы не только говорим о будущем, но и вместе создаём его — через повышение качества образования, единство ценностей и стремление к нашим общим целям», — отметила заместитель генерального директора НЦ «Россия» Анастасия Звягина.

В рамках мероприятия участники обсудили концепцию и задачи «Клуба создателей смыслов», идеи по вовлечению молодёжи в социальные и культурные инициативы. Стратегическую сессию провели ведущие эксперты, включая начальника Управления Президента РФ Александра Харичева.

Программа «Голос поколения», реализованная в 2022-2024 годах, охватила более 15 тысяч преподавателей. В 2025 году Минобрнауки планирует продолжить работу в этом направлении через «Клубы создателей смыслов», которые станут платформой для обмена опытом и разработки образовательных проектов.