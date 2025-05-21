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21 мая, 19:03

Робот Арди не смог присесть на юрфоруме по просьбе Бастрыкина

Обложка © ТАСС / Валентин Антонов

Обложка © ТАСС / Валентин Антонов

На юридическом форуме в Санкт-Петербурге робот Арди не смог выполнить просьбу главы Следственного комитета Александра Бастрыкина присесть. Как пояснили РИА «Новости» представители пермской компании «Дабл Ю Экспо», разработавшей робота, Арди имеет статичную нижнюю часть корпуса, что не позволяет ему выполнять данное упражнение.

Робот Арди не смог присесть по просьбе Бастрыкина. Видео © Telegram/Абзац

Во время встречи с человекоподобным роботом на форуме Бастрыкин попросил его присесть и даже несколько раз продемонстрировал, как это делается. Арди в ответ задал уточняющий вопрос, однако выполнить просьбу так и не смог.

«У Арди подвижная мимика, руки, кисти, пальцы, торс. Ноги — статичны», — рассказали в компании.

Разработчики отметили, что в будущем возможна доработка робота, однако сейчас основной акцент делается на промышленных роботах – коллаборативных манипуляторах.

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Ранее Life.ru писал, что в 2024 году российские компании увеличили производство промышленных роботов в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом. Государство активно поддерживает исследования и разработку новых моделей промышленной робототехники. Это поможет предприятиям лучше освоить методику работы с почти двумя десятками механизмов.

Анастасия Никонорова
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