Робот Арди не смог присесть на юрфоруме по просьбе Бастрыкина

На юридическом форуме в Санкт-Петербурге робот Арди не смог выполнить просьбу главы Следственного комитета Александра Бастрыкина присесть. Как пояснили РИА «Новости» представители пермской компании «Дабл Ю Экспо», разработавшей робота, Арди имеет статичную нижнюю часть корпуса, что не позволяет ему выполнять данное упражнение.

Робот Арди не смог присесть по просьбе Бастрыкина. Видео © Telegram/Абзац

Во время встречи с человекоподобным роботом на форуме Бастрыкин попросил его присесть и даже несколько раз продемонстрировал, как это делается. Арди в ответ задал уточняющий вопрос, однако выполнить просьбу так и не смог.

«У Арди подвижная мимика, руки, кисти, пальцы, торс. Ноги — статичны», — рассказали в компании.

Разработчики отметили, что в будущем возможна доработка робота, однако сейчас основной акцент делается на промышленных роботах – коллаборативных манипуляторах.