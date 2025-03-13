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Регион
13 марта, 00:33

Минпромторг: Производство промышленных роботов в России выросло в 2,5 раза

В 2024 году российские компании произвели в 2,5 раза больше промышленных роботов, чем годом ранее. Об этом заявил Антон Алиханов, глава Минпромторга России, на совещании, посвящённом развитию промышленной робототехники в стране.

«Государство активно поддерживает исследования и разработку новых образцов промышленной робототехники. Это поможет предприятиям легко разобраться в методологии почти двух десятков механизмов, которые появятся в ближайшее время», — отметил Алиханов.

Создание технологической инфраструктуры станет важной частью работы. В её основе возникнет 30 центров развития робототехники в разных регионах. Эти центры будут заниматься подготовкой специалистов и разработкой решений для автоматизации процессов и сверхточного прототипирования.

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Участникам совещания продемонстрировали несколько роботов. Среди них роботы-сортировщики, логистические роботы, робот-тягач, робот-ричтак и робот-штабелер. Они предназначены для транспортировки и сортировки товаров на специализированных складах. Также показали беспилотный летательный аппарат многоцелевого назначения «Мантис».

Ранее робот-сапёр отправился обезвреживать бомбу на упавшем в московском районе Капотня украинском БПЛА. Людей заранее предупредили об использовании техники.

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Telegram / Правительство России

Лия Мурадьян
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