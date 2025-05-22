ВМС США нанесли «крупнейший в истории» удар с авианосца в Сомали

Военно-морские силы США нанесли разрушительный авиаудар с авианосца, который стал крупнейшим в истории. Такие данные приводит Business Insider, ссылаясь на исполняющего обязанности начальника военно-морских операций Джеймса Килби. Целью операции, которая прошла 1 февраля, стали террористические группировки в Сомали.

С борта авианосца Harry Truman, находившегося в Красном море, было сброшено более 56 тысяч килограммов боеприпасов на позиции исламистов. В операции приняли участие 16 истребителей F/A-18 Super Hornet, которые обеспечили точность и эффективность удара.

Ударная группа, состоящая из американского авианосца и нескольких военных кораблей, была развернута ещё прошлой осенью и на протяжении нескольких месяцев выполняла задачи на Ближнем Востоке, поддерживая операции против повстанцев-хуситов в Йемене.

Стоит отметить, что в феврале Африканское командование вооружённых сил США уже сообщало о нанесении ударов по пещерам в Сомали, где скрывался один из главарей ИГИЛ* и другие террористы.

Ранее Life.ru рассказывал, как второй истребитель ВМС США рухнул в Красное море с борта авианосца. Члены экипажа самолёта получили травмы.