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Регион
21 мая, 21:22

ВМС США нанесли «крупнейший в истории» удар с авианосца в Сомали

Военно-морские силы США нанесли разрушительный авиаудар с авианосца, который стал крупнейшим в истории. Такие данные приводит Business Insider, ссылаясь на исполняющего обязанности начальника военно-морских операций Джеймса Килби. Целью операции, которая прошла 1 февраля, стали террористические группировки в Сомали.

С борта авианосца Harry Truman, находившегося в Красном море, было сброшено более 56 тысяч килограммов боеприпасов на позиции исламистов. В операции приняли участие 16 истребителей F/A-18 Super Hornet, которые обеспечили точность и эффективность удара.

Ударная группа, состоящая из американского авианосца и нескольких военных кораблей, была развернута ещё прошлой осенью и на протяжении нескольких месяцев выполняла задачи на Ближнем Востоке, поддерживая операции против повстанцев-хуситов в Йемене.

Стоит отметить, что в феврале Африканское командование вооружённых сил США уже сообщало о нанесении ударов по пещерам в Сомали, где скрывался один из главарей ИГИЛ* и другие террористы.

Американский истребитель F-18 упал в воду с авианосца в Красном море
Американский истребитель F-18 упал в воду с авианосца в Красном море

Ранее Life.ru рассказывал, как второй истребитель ВМС США рухнул в Красное море с борта авианосца. Члены экипажа самолёта получили травмы.

* Террористическая организация, запрещённая в РФ.

Обложка © unsplash.com / William Rudolph

Юния Ларсон
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