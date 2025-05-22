Подавляющее большинство россиян считают, что в стране есть условия для самореализации молодёжи

Подавляющее большинство россиян (82%) считают, что в стране созданы условия для самореализации молодёжи. Об этом говорится в исследовании аналитического центра ВЦИОМ, касающегося платформы «Россия — страна возможностей».

Согласно данным исследования, осведомлённость о платформе, созданной в 2018 году по инициативе президента РФ Владимира Путина, значительно возросла за последние пять лет: сейчас о ней знает почти каждый второй россиянин (46%), в то время как в 2020 году этот показатель составлял менее трети.

Большинство граждан считают, что в стране и её регионах созданы все условия для самореализации молодёжи (82 и 70% соответственно). За последние пять лет уверенность в наличии возможностей для самореализации подрастающего поколения на общероссийском и региональном уровнях увеличилась в 1,3 и 1,5 раза соответственно. Две трети опрошенных (66%) уверены, что проекты платформы «Россия — страна возможностей» способствуют самореализации молодёжи.

«На сегодня платформа насчитывает более двух десятков проектов, позволивших тысячам участников получить качественное образование, построить карьеру, найти единомышленников и внести личный вклад в развитие страны. Согласно полученным данным, многочисленные проекты платформы сохраняют привлекательность в глазах россиян: 68% хотели бы, чтобы их дети/внуки приняли участие в одном из проектов платформы», — сообщает пресс-служба ВЦИОМ.

Исследование было проведено 16 мая 2025 года методом телефонных интервью с участием 1600 россиян старше 18 лет.