Небоевые потери: Сотрудница подверглась нападению крысы в петербургском военкомате

В Санкт-Петербурге 67-летняя сотрудница военного комиссариата, расположенного на улице Чайковского, подверглась нападению грызуна. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным источника, петербурженка находилась на ночном дежурстве, когда на неё внезапно напал грызун. Непрошеный гость укусил женщину за палец, что потребовало немедленного обращения за медицинской помощью.

Пострадавшая была оперативно госпитализирована. Врачи провели тщательный осмотр, обработали рану и выполнили все необходимые процедуры. После оказания квалифицированной помощи и убедившись в удовлетворительном состоянии пациентки, медики отпустили её домой.