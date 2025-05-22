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22 мая, 15:06

Юрист Шаймарданов раскритиковал инициативу о запрете родов по ОМС для мигрантов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Руководитель юридической компании Renta.One Сергей Шаймарданов в комментарии для «Постньюс» заявил, что инициатива о запрете бесплатных родов для мигрантов приведёт к ущемлению их прав.

По его словам, роды относятся к экстренной медицинской помощи, которую в России обязаны оказывать незамедлительно и бесплатно — в случае угрозы жизни отказ недопустим.

«Это закреплено в законе. Роды входят в перечень экстренной помощи, а значит, государство обязано обеспечить её без взимания платы», — отметил юрист.

Он добавил, что мигранты при наличии разрешения на временное проживание или вида на жительство имеют право на получение бесплатной медицинской помощи по полису ОМС.

Роды в российских больницах могут стать платными, но только для одной категории будущих мам
Роды в российских больницах могут стать платными, но только для одной категории будущих мам

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с предложением запретить бесплатные роды для иностранных граждан в России. По мнению парламентария, подобный шаг позволит существенно снизить финансовую нагрузку на отечественную систему здравоохранения, а также облегчит бремя, лежащее на российских налогоплательщиках.

Алексей Берковиц
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