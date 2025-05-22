Юрист Шаймарданов раскритиковал инициативу о запрете родов по ОМС для мигрантов
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Руководитель юридической компании Renta.One Сергей Шаймарданов в комментарии для «Постньюс» заявил, что инициатива о запрете бесплатных родов для мигрантов приведёт к ущемлению их прав.
По его словам, роды относятся к экстренной медицинской помощи, которую в России обязаны оказывать незамедлительно и бесплатно — в случае угрозы жизни отказ недопустим.
«Это закреплено в законе. Роды входят в перечень экстренной помощи, а значит, государство обязано обеспечить её без взимания платы», — отметил юрист.
Он добавил, что мигранты при наличии разрешения на временное проживание или вида на жительство имеют право на получение бесплатной медицинской помощи по полису ОМС.
Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с предложением запретить бесплатные роды для иностранных граждан в России. По мнению парламентария, подобный шаг позволит существенно снизить финансовую нагрузку на отечественную систему здравоохранения, а также облегчит бремя, лежащее на российских налогоплательщиках.