Юрист Шаймарданов раскритиковал инициативу о запрете родов по ОМС для мигрантов

Руководитель юридической компании Renta.One Сергей Шаймарданов в комментарии для «Постньюс» заявил, что инициатива о запрете бесплатных родов для мигрантов приведёт к ущемлению их прав.

По его словам, роды относятся к экстренной медицинской помощи, которую в России обязаны оказывать незамедлительно и бесплатно — в случае угрозы жизни отказ недопустим.

«Это закреплено в законе. Роды входят в перечень экстренной помощи, а значит, государство обязано обеспечить её без взимания платы», — отметил юрист.

Он добавил, что мигранты при наличии разрешения на временное проживание или вида на жительство имеют право на получение бесплатной медицинской помощи по полису ОМС.