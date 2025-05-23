Когда голод мешает уснуть: Назван безопасный перекус перед сном без вреда для фигуры

Ночные перекусы не являются табу даже для тех, кто придерживается диеты — главное правильно выбирать продукты. Об этом рассказала диетолог Анастасия Тараско в интервью интернет- изданию «Подмосковье сегодня».

Специалист объяснила, что хотя оптимальным вариантом остаётся последний приём пищи за 2-3 часа до сна, иногда голод может быть настолько сильным, что мешает заснуть. В таких случаях лучше сделать правильный перекус, чем мучиться.

Эксперт рекомендует отдавать предпочтение лёгкой пище, которая не перегружает пищеварительную систему в ночное время. Идеальными вариантами являются свежие овощи. Их можно употреблять в виде салата с небольшим количеством оливкового масла. Фрукты тоже допустимы, но в умеренных количествах.

«Можно выпить стакан кисломолочной продукции: ряженка, кефир, йогурт, например, с овсяными или пшеничными отрубями», — отметила Тараско.