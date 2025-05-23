«Кусочки нашей души»: Почему россияне хотели бы воскресить Жириновского, Вангу и Сталина – разбор психолога

Life.ru выяснил, с кем из умерших знаменитостей мечтают пообщаться россияне. Первое место занял Владимир Жириновский, на втором — Ванга, на третьем — Пётр I. В десятке также Александр Пушкин, Иосиф Сталин, Сергей Бодров, Виктор Цой, Михаил Задорнов, принцесса Диана и Владимир Высоцкий. Мы попросили клинического психолога Станислава Самбурского проанализировать этот список. Что он говорит о россиянах?

Когда человек хочет «воскресить» кого-то — это не про магию. Это про внутренний запрос. Часто — на понимание, силу, мудрость или поддержку, которую мы связываем с образом этого человека. Такие желания могут говорить о наших скрытых потребностях, надеждах, страхах, о том, что внутри нас ищет опору. Если опрос сделать более глубоким, то исследователи выявили бы, что люди, называя знаменитость, чаще всего опираются на фигуру того близкого человека, которого им наиболее не хватает. Станислав Самбурский Клинический психолог

Почему в топе Жириновский, Ванга, Пётр I и Сталин?

Выбор Владимира Жириновского — не только про политику. По словам Самбурского, это про архетип буйного правдоруба, который говорит то, что думают, но боятся сказать. Жириновский в массовом бессознательном — как «тот, кто не сдерживается», а значит — не тревожится о границах. Для многих это может быть формой компенсации: хочется внутренней свободы, ярости, экспрессии. Это проекция подавленной агрессии.

Жириновский — фигура, насыщенная нашими чувствами: восхищением, страхом, отвращением, завистью. Такие фигуры мы хотим «вернуть», чтобы разобраться с собой. Дополнительный интерес к фигуре обеспечивают его яркие и точные предсказания о нашей стране, отмечает психолог.

У тех, кто выбрал бы Вангу, есть глубокий запрос на понимание судьбы и смысла. Когда мы тревожны, особенно в эпоху неопределённости, хочется поговорить с тем, кто якобы «видел всё наперёд». Ванга в сознании — как бабушка, знающая ответы на тайные вопросы. Это поиск утешения, способ обойти страх перед будущим.

Как и с Жириновским, здесь можно увидеть ресентимент — скрытую обиду на свою беспомощность, когда глобальные изменения происходят. Часто она перерастает в идеализацию тех, кто, как кажется, знал ответы.

Желание поговорить с Петром I — это не про царя, это про человека, который «мог сдвинуть горы». Это образ преобразователя, реформатора, человека действия. На фоне ощущений стагнации Пётр — как тот, кто «разбудил» страну. А значит — и внутренний потенциал. Это про идентификацию с фигурой действия, объясняет Самбурский.

Александр Пушкин и Иосиф Сталин в нашем рейтинге идут наравне. Но один — про эмоции и свободу, а другой — про силу и контроль, уточняет психолог.

Пушкин — фигура культурной души, романтик, живой, страстный. У Пушкина настолько мощная раскрутка, что никакие истории про похождения поэта не портят его многолетнюю популярность. Ему создали образ, к которому тянутся люди с потребностью быть понятым, любимым, чувствующим. Его выбирают те, кто хочет вернуться к красоте и искренности. Сталин — противоположный полюс. Это фигура власти, страха, абсолютного контроля.

С ним хотят поговорить не из любви, а из желания понять: «Как так? Зачем так жёстко?» Здесь часто работает механизм вытеснения — когда мы не осознаём собственную тягу к контролю, но ищем её снаружи. То есть у человека возникают амбивалентные чувства к одной фигуре: одновременно страх и восхищение, любовь и осуждение. Станислав Самбурский Клинический психолог

Самбурский объясняет, что мы тянемся к фигурам, которые воплощают то, чего не хватает нам самим: драйв, решительность, масштабность. Это символическое отождествление себя с тем, кто «смог».

1. Каждый образ отвечает на разные внутренние потребности: Жириновский, Сталин, Пётр I — это про силу, действие, контроль.

Ванга, Пушкин, Цой, Бодров — про душевность, мистику, поэзию жизни.

Принцесса Диана, Мерилин Монро — про ранимость, женственность, идеал красоты и боли.

Задорнов, Высоцкий, Есенин — голос народа, сатира, страсть и боль.

2. Люди выбирают фигуры, которые стали символами эпох

Многие имена — это иконы поколений, фигуры, на которых держалась надежда, бунт или мечта. Никто не знает, какими были эти люди, но образы запомнились. Люди хотят говорить с ними, потому что герои помогали чувствовать: «Я не один».

3. В этом списке — тоска по утраченной цельности

Каждая фигура — это кусочек нашей души. Кто-то — про юмор и свободу, кто-то — про порядок, кто-то — про страсть. Мы хотим собрать их воедино, потому что внутри у нас ощущение разрыва, тревоги, фрагментированности, добавляет Самбурский.

Почему возникает желание «воскресить» кого-то?