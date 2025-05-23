От Петра I до Техника: Life.ru выяснил, с кем из умерших знаменитостей мечтают пообщаться россияне

Политик Владимир Жириновский возглавил рейтинг знаменитостей, с которыми россияне хотели бы пообщаться после их смерти, набрав 37% голосов в опросе Life.ru. Эксперты исследовательского центра FEEDBACK объясняют этот результат не только широкой известностью экс-лидера ЛДПР, но и его характерной манерой ярких, эмоциональных выступлений, которые продолжают вызывать интерес даже после его смерти.

Второе место заняла легендарная провидица Ванга с 27%. Её феноменальные способности к предвидению по-прежнему будоражат воображение людей, вызывая желание получить ответы на волнующие вопросы о будущем. Замыкает тройку лидеров Пётр Первый (25,5%), чей образ мощного реформатора и государственного деятеля продолжает вдохновлять россиян.

На противоположном конце рейтинга оказались современные знаменитости — рэпер Паша Техник (2,3%) и писатель Эдуард Лимонов (1,3%). Их относительно низкие показатели социологи связывают с ограниченной известностью среди широкой аудитории и неоднозначностью созданных ими публичных образов.

Общественный интерес преимущественно ориентирован на личностей, которые имеют значительное историческое значение или ярко выраженные индивидуальные качества. Популярность таких персон объясняется их способностью формировать устойчивый эмоциональный отклик и быть актуальными в различных социальных контекстах. Михаил Штырев Руководитель отдела социологии исследовательского центра FEEDBACK